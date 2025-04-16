Намащення з моркви та солоного огірка: оригінальний рецепт

Намащення з моркви та солоного огірка / © Credits

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Цей рецепт приємно здивує не тільки своїм пікантним смаком, а й доступністю інгредієнтів, які, скоріш за все, вже є у вашому холодильнику. Ідеально підходить для бутербродів, грінок чи як доповнення до святкового столу — легкий у приготуванні, а результат точно сподобається всім. Про рецепт приготування розповіли на сторінці receptoria1.

Ця закуска — чудове поєднання класичних продуктів, які у новому виконанні дарують несподівано яскравий смак. Морква додає солодкавості та ніжності, солоні огірки — виразної кислинки, а цибуля з часником — пікантності.

Інгредієнти Цибуля ріпчаста 2 шт. Морква 1 шт. Солоні чи мариновані огірки 4 шт. Часник 2 зубчики Майонез 1–2 ст. л Сіль Перець

Приготування

Очистьте цибулю та наріжте її дрібним кубиком. Моркву натріть на середній чи дрібній тертці. У невеликій кількості олії обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте моркву. Тушкуйте овочі на середньому вогні 5–7 хв до м’якості. Дайте суміші охолонути. Солоні огірки натріть на тертці та добре відтисніть зайву рідину. Інакше закуска може вийти занадто водянистою. Подрібніть зубчики часнику чи пропустіть через прес. У глибокій мисці з'єднайте остиглі смажені овочі, огірки та часник. Додайте ложку майонезу, сіль і перець до смаку. Добре перемішайте до однорідної консистенції.

Поради:

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Для менш калорійної версії замініть майонез на грецький йогурт або знежирену сметану.

Для веганської версії використайте рослинний майонез або пюре з авокадо.

Любителям гостренького можна додати щіпку перцю чилі чи краплю гострого соусу.

Намащення чудово смакує з грінками, чорним хлібом, лавашем чи навіть як начинка до млинців.

За бажанням, прикрасьте свіжою зеленню або кунжутом.

Це намащення — яскравий приклад того, як зі звичних продуктів можна створити нову гастрономічну історію. Її легко приготувати, вона економна, а головне — неймовірно смачна.