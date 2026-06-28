Намащення з сала до борщу: рецепт української закуски

намащення з сала tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Є страви, які не потребують складних інгредієнтів чи багатогодинного приготування. Намащення із сала — саме таке, всього кілька продуктів, 10 хв часу та на вашому столі з’являється універсальна закуска, яка чудово доповнить борщ, стане ситним перекусом або навіть прикрасить святкове застілля. Цей рецепт зі сторінки mil_alexx_pp давно підкорив поціновувачів традиційної української кухні своєю простотою та неймовірним смаком.

Особливий секрет рецепта — поєднання домашнього сала, свіжого кропу, часнику та гострого перцю чилі. Разом вони створюють насичений, пікантний смак із характерним українським акцентом.

Інгредієнти сало 400 г перець чилі 1 шт. кріп 1 пучок часник 1 головка сіль 1 ч. л мелений перець

намащення з сала tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготування

Перш за все очистіть сало від солі та шкірки, після чого наріжте його невеликими кубиками. Гострий перець також наріжте. Якщо надаєте перевагу м’якшому смаку, використовуйте половину чи навіть чверть перчини. Далі всі інгредієнти пропустіть через м’ясорубку з дрібною решіткою. До отриманої маси додайте сіль і мелений перець, після чого ретельно перемішайте до однорідності. Готове намащення перекладіть у чисту банку, щільно закрийте кришкою та залиште настоюватися на добу.

Подавання

Найкраща компанія для цього намащення — український борщ та свіжий чорний хліб. Але на цьому її можливості не закінчуються. Вона чудово смакує на грінках, домашніх тостах або як швидка закуска до сімейного обіду.

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Іноді найсмачніші рецепти складаються з найпростіших продуктів. Намащення з сала з часником, кропом і чилі — яскравий приклад того, як традиційні українські інгредієнти можуть перетворитися на справжній гастрономічний хіт.

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