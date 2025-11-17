Намащення з сардини: рецепт простої та вишуканої середземноморської закуски

Намащення з сардини instagram.comcaprililly

Середземноморська кухня — це завжди про простоту, користь і гармонію смаків. Вона вміє поєднувати доступні інгредієнти у вишукані страви, які можна подати навіть на святковий стіл. І цей рецепт — саме такий випадок.

Надихнувшись рецептом за сторінки Capri Lilly, пропонуємо приготувати намащення з сардини. Лише кілька хвилин і ви отримаєте ідеальну закуску до келиха вина чи ігристого.

Інгредієнти сардини (у власній олії) 1 банка оливки без кісточок ½ склянки мариновані артишоки ⅓ склянки в’ялені помідори ¼ склянки часник 2 зубчики лимонний сік 2 ст. л оливкова олія 2 ст. л каперси 2 ст. л сіль чорний перець

Приготування

Помістіть усі інгредієнти к чашу блендера чи кухонного комбайна. Збийте до однорідної пасти, чи залиште трохи текстури, якщо любите грубішу консистенцію. Спробуйте та, за потреби, додайте ще солі чи перцю. Подавайте на хрусткому багеті, крекерах або з нарізаними овочами.

Зберігайте залишки у герметичному контейнері у холодильнику до 4 днів.

Намащення з сардинами — це чудовий приклад того, як з простих інгредієнтів створюється щось кулінарно досконале. Це страва, яка пахне морем, сонцем і вечорами десь на узбережжі Італії.

Подавайте намащення не лише на хлібі, а й як соус до запеченої картоплі чи пасти — це несподівано смачно.