Намащення зі шпротів: рецепт цікавої закуски

Це ідеальний варіант для швидкого сніданку, перекусу чи навіть апетитної закуски до фуршету. А головне — інгредієнти прості, доступні та знайдуться майже на кожній кухні. Фудблогерка Валентина Саенко поділилася перевіреним рецептом цього незвичного доповнення до звичного хліба, який гарантовано сподобається всім — від дітей до дорослих.

Інгредієнти Шпроти в олії 240 г Яйця відварені 2 шт. Плавлені сирки 2 шт. Солоні огірки 3–4 шт. Цибуля червона ½ головки Майонез 30–50 г Сіль Чорний мелений перець

Приготування

Відкрийте банку шпротів, злийте зайву олію (залишки можна додати до салатів або не використовувати взагалі). Перекладіть шпроти у глибоку миску. До шпротів додайте відварені яйця та натерті на дрібній тертці плавлені сирки. Ретельно розімніть все виделкою чи перемішайте блендером до майже однорідної консистенції (але не до пюре). Наріжте огірки та цибулю дуже дрібним кубиком. Додайте до основної маси. Червона чи солодка цибуля надасть делікатного смаку та аромату без надмірної гіркоти. Додайте майонез, сіль і перець до свого смаку. Перемішайте ще раз до однорідності. Якщо є бажання можна додати трохи гірчиці чи лимонного соку для пікантності. Намащення найкраще подавати на свіжому багеті, підсушених тостах або навіть на гречаних млинцях. Прикрасьте зеленню, огірком або вареним яйцем.

Шпроти — джерело омега-3 жирних кислот, вітаміну D, заліза та білка. У поєднанні з яйцем і сиром це не тільки смачно, а й поживно.

