ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
1 хв

Намащення зі скумбрії та карамелізованої цибулі: проста закуска

Ніжне, вершкове, з легкою солодкістю карамелізованої цибулі та насиченим смаком скумбрії — це намащення стане чудовим доповненням до хрустких грінок.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
170 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Намащення зі скумбрії та карамелізованої цибулі

Намащення зі скумбрії та карамелізованої цибулі / © Credits

Не завжди для смачної закуски потрібні складні інгредієнти чи багато часу. Іноді достатньо кількох доступних продуктів, щоб отримати щось справді особливе. У цьому рецепті, про який розповіла фудблогерка Мирослава Пекарюк, головну роль відіграє звичайна цибуля, бо після обсмажування з дрібкою цукру вона стає м’якою, солодкуватою та набуває красивого золотисто-бурштинового відтінку.

Інгредієнти

велика цибуля
3 шт.
крем-сир
100 г
консервована скумбрії
80 г
зелена чи шніт-цибуля
цукор
½ ч. л
сіль
перець
олії

Приготування

  1. Наріжте цибулю пір’ям.

  2. Розігрійте на сковороді трохи олії, додайте цибулю, сіль і цукор.

  3. Обсмажуйте на помірному вогні, поки вона не стане м’якою, солодкуватою та набуде золотисто-бурштинового кольору.

  4. Перекладіть цибулю в окрему посудину та дочекайтеся, поки вона повністю охолоне.

  5. Дрібно наріжте зелену чи шніт-цибулю.

  6. Додайте консервовану скумбрію, крем-сир і охолоджену смажену цибулю.

  7. Приправте сіллю та перцем, ретельно перемішайте до однорідності чи залиште трохи текстури, якщо любите відчувати шматочки риби.

Це намащення — чудовий варіант для швидкого сніданку, перекусу чи невимушених посиденьок із друзями. Подавайте її на хрустких грінках, тостах або скибочках свіжого багета.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie