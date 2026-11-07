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Намащення зі скумбрії та карамелізованої цибулі: проста закуска
Ніжне, вершкове, з легкою солодкістю карамелізованої цибулі та насиченим смаком скумбрії — це намащення стане чудовим доповненням до хрустких грінок.
Не завжди для смачної закуски потрібні складні інгредієнти чи багато часу. Іноді достатньо кількох доступних продуктів, щоб отримати щось справді особливе. У цьому рецепті, про який розповіла фудблогерка Мирослава Пекарюк, головну роль відіграє звичайна цибуля, бо після обсмажування з дрібкою цукру вона стає м’якою, солодкуватою та набуває красивого золотисто-бурштинового відтінку.
Інгредієнти
- велика цибуля
- 3 шт.
- крем-сир
- 100 г
- консервована скумбрії
- 80 г
- зелена чи шніт-цибуля
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- цукор
- ½ ч. л
- сіль
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- перець
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- олії
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Приготування
Наріжте цибулю пір’ям.
Розігрійте на сковороді трохи олії, додайте цибулю, сіль і цукор.
Обсмажуйте на помірному вогні, поки вона не стане м’якою, солодкуватою та набуде золотисто-бурштинового кольору.
Перекладіть цибулю в окрему посудину та дочекайтеся, поки вона повністю охолоне.
Дрібно наріжте зелену чи шніт-цибулю.
Додайте консервовану скумбрію, крем-сир і охолоджену смажену цибулю.
Приправте сіллю та перцем, ретельно перемішайте до однорідності чи залиште трохи текстури, якщо любите відчувати шматочки риби.
Це намащення — чудовий варіант для швидкого сніданку, перекусу чи невимушених посиденьок із друзями. Подавайте її на хрустких грінках, тостах або скибочках свіжого багета.