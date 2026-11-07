Намащення зі скумбрії та карамелізованої цибулі: проста закуска

Намащення зі скумбрії та карамелізованої цибулі / © Credits

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Не завжди для смачної закуски потрібні складні інгредієнти чи багато часу. Іноді достатньо кількох доступних продуктів, щоб отримати щось справді особливе. У цьому рецепті, про який розповіла фудблогерка Мирослава Пекарюк, головну роль відіграє звичайна цибуля, бо після обсмажування з дрібкою цукру вона стає м’якою, солодкуватою та набуває красивого золотисто-бурштинового відтінку.

Інгредієнти велика цибуля 3 шт. крем-сир 100 г консервована скумбрії 80 г зелена чи шніт-цибуля цукор ½ ч. л сіль перець олії

Приготування

Наріжте цибулю пір’ям. Розігрійте на сковороді трохи олії, додайте цибулю, сіль і цукор. Обсмажуйте на помірному вогні, поки вона не стане м’якою, солодкуватою та набуде золотисто-бурштинового кольору. Перекладіть цибулю в окрему посудину та дочекайтеся, поки вона повністю охолоне. Дрібно наріжте зелену чи шніт-цибулю. Додайте консервовану скумбрію, крем-сир і охолоджену смажену цибулю. Приправте сіллю та перцем, ретельно перемішайте до однорідності чи залиште трохи текстури, якщо любите відчувати шматочки риби.

Це намащення — чудовий варіант для швидкого сніданку, перекусу чи невимушених посиденьок із друзями. Подавайте її на хрустких грінках, тостах або скибочках свіжого багета.

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