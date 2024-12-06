Напівоголений красень-кухар показав, як приготувати тирамісу

Насичений крем із ванільно-коричним ароматом, ніжне бісквітне печиво та легка гіркуватість кави – ось що робить цей тирамісу справжньою кулінарною магією.

Відомий кухар Volodymyr Testardi, який народився і виріс в Україні, майстерно володіє мистецтвом готування та заворожує своєю харизмою. Цього разу красунчик поділився рецептом десерту, який стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Тирамісу з корицею – новий погляд на класичний італійський десерт. Його незвичайна текстура та аромат кориці наповнюють дім атмосферою затишку і передчуттям свята. Рецепт розрахований на 4 порції.

Інгредієнти яйця 3 шт. маскарпоне 250 г кориця ваніль 1 стручок цукор 40 г еспресо 100 мл амарето чи віскі 20 мл коржі бісквітні савоярді 14 шт.

Приготування

Приготуйте 100 мл ароматного еспресо. Можна додати до нього чайну ложку кориці. Якщо ви додаєте її після заварювання, добре все перемішайте. Долийте в готову каву 20 мл амарето чи віскі – це надасть десерту ніжної гіркуватості й теплоти. Відокремте яєчні білки від жовтків. Білки збийте з дрібкою солі до утворення густої піни. Під час збивання поступово додайте 20 г цукру, ложка за ложкою, щоб піна добре трималася. Змішайте жовтки з рештою цукру, насінням ванільного стручка та чайною ложкою кориці. Збивайте на високій швидкості, поки маса не стане густою і схожою на сметану. До збитих жовтків поступово додайте маскарпоне та збийте до однорідної кремової текстури. Потім акуратно введіть білки, перемішайте лопаткою, щоб зберегти легкість суміші. Візьміть форму розміром приблизно 12х18 см. На дно викладіть третину крему. Змочіть печиво савоярді в каві з амарето та викладіть до форми рівним шаром. Потім знову нанесіть шар крему, потім ще шар змоченого печива. Завершіть десерт залишком крему, рівномірно його розподіливши. Посипте десерт столовою ложкою кориці, накрийте форму харчовою плівкою та поставте до холодильника щонайменше на 4 години.

Поради:

Використовуйте свіжі яйця та якісний маскарпоне – це основа смаку й текстури.

Якщо ви готуєте для дітей, амарето чи віскі можна замінити на мигдалевий сироп.

Замість кориці можна додати какао, проте пряний аромат кориці створює особливу святкову атмосферу.

Цей десерт – ідеальний спосіб завершити різдвяну вечерю. Навіть якщо ви не професійний кухар, з таким рецептом вам до снаги створити власний кулінарний шедевр. Тож збережіть рецепт і подаруйте собі та близьким шматочок різдвяного затишку.

Смачного!

Читайте також: