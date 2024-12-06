Напівоголений красень-кухар показав, як приготувати тирамісу

Насичений крем із ванільно-коричним ароматом, ніжне бісквітне печиво та легка гіркуватість кави – ось що робить цей тирамісу справжньою кулінарною магією.
Відомий кухар Volodymyr Testardi, який народився і виріс в Україні, майстерно володіє мистецтвом готування та заворожує своєю харизмою. Цього разу красунчик поділився рецептом десерту, який стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Тирамісу з корицею – новий погляд на класичний італійський десерт. Його незвичайна текстура та аромат кориці наповнюють дім атмосферою затишку і передчуттям свята. Рецепт розрахований на 4 порції.
Інгредієнти
- яйця
- 3 шт.
- маскарпоне
- 250 г
- кориця
- ваніль
- 1 стручок
- цукор
- 40 г
- еспресо
- 100 мл
- амарето чи віскі
- 20 мл
- коржі бісквітні савоярді
- 14 шт.
Приготування
- Приготуйте 100 мл ароматного еспресо. Можна додати до нього чайну ложку кориці. Якщо ви додаєте її після заварювання, добре все перемішайте. Долийте в готову каву 20 мл амарето чи віскі – це надасть десерту ніжної гіркуватості й теплоти.
- Відокремте яєчні білки від жовтків. Білки збийте з дрібкою солі до утворення густої піни. Під час збивання поступово додайте 20 г цукру, ложка за ложкою, щоб піна добре трималася.
- Змішайте жовтки з рештою цукру, насінням ванільного стручка та чайною ложкою кориці. Збивайте на високій швидкості, поки маса не стане густою і схожою на сметану.
- До збитих жовтків поступово додайте маскарпоне та збийте до однорідної кремової текстури. Потім акуратно введіть білки, перемішайте лопаткою, щоб зберегти легкість суміші.
- Візьміть форму розміром приблизно 12х18 см. На дно викладіть третину крему. Змочіть печиво савоярді в каві з амарето та викладіть до форми рівним шаром. Потім знову нанесіть шар крему, потім ще шар змоченого печива. Завершіть десерт залишком крему, рівномірно його розподіливши.
- Посипте десерт столовою ложкою кориці, накрийте форму харчовою плівкою та поставте до холодильника щонайменше на 4 години.
Поради:
- Використовуйте свіжі яйця та якісний маскарпоне – це основа смаку й текстури.
- Якщо ви готуєте для дітей, амарето чи віскі можна замінити на мигдалевий сироп.
- Замість кориці можна додати какао, проте пряний аромат кориці створює особливу святкову атмосферу.
Цей десерт – ідеальний спосіб завершити різдвяну вечерю. Навіть якщо ви не професійний кухар, з таким рецептом вам до снаги створити власний кулінарний шедевр. Тож збережіть рецепт і подаруйте собі та близьким шматочок різдвяного затишку.
Смачного!
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