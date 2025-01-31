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Наполеон лінивий: спрощений рецепт улюбленого десерту

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
298 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
264
Час на прочитання
1 хв
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Наполеон лінивий: спрощений рецепт улюбленого десерту

Наполеон лінивий / Фото: Credits

Наполеон для багатьох є одним з найулюбленіших тортів. Для цього рецепту не потрібно замішувати тісто, випікати з нього коржі та варити крем.

Вам знадобиться листкове тісто, яке ви купите в будь-якому супермаркеті, вершкове масло та згущене молоко.

Інгредієнти

тісто листкове бездріжджове
1 кг
масло вершкове
200 г
молоко згущене
380 г
цукор ванільний
1 ст. л.
  1. Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури.
  2. На робочу поверхню, трохи присипану борошном, викладіть тісто. Наріжте на невеликі квадратики, покладіть на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте за 200 градусів 15 хвилин. Остудіть, з листкових квадратиків зніміть верхівки та перемніть їх руками.
  3. Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером до білої маси, влийте, не припиняючи збивання, невеликими порціями згущене молоко, додайте ванільний цукор і збивайте ще 10-15 хвилин до отримання пухкої однорідної маси.
  4. До миски викладіть листкові квадратики, з'єднайте їх із кремом і перемішайте. Викладіть масу до роз'ємної форми, застеленої харчовою плівкою, розрівняйте верх лопаткою, закрийте харчовою плівкою та покладіть до холодильника на три години. Потім викладіть торт на блюдо, зніміть роз'ємну форму та посипте подрібненими верхівками квадратиків.

Поради:

  • Торт можна залишити в холодильнику на ніч.
  • Десерт можна посипати будь-якими горіхами.

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