Наріжте у банку та струсіть: як швидко приготувати огірковий салат із лососем, схожий на суші

Огірковий салат / © Credits

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Рецептом приготування, який став вірусним у соцмережах, поділилася авторка сторінки dieteticaesthetic і він підкорив серця не лише поціновувачів правильного харчування, а й азійської кухні. Цей салат — справжній вибух свіжості та смаку. Він поєднує нотки класичних суші, але без рису та без потреби щось загортати. Все, що вам потрібно — кілька інгредієнтів і банка з кришкою.

Інгредієнти Свіжий огірок 1 шт. Копчений лосось (можна замінити на слабосолоний) 120 г Вершковий сир 2 ст. л Стиглий авокадо ½ шт. Маринована цибуля (нарізана, червона) ¼ склянки Подрібнена зелена цибуля 2 ст. л Каперси 1 ст. л Кріп 1 ч. л Лимон (для соку) ½ шт.

Приготування

Наріжте огірок на тонкі півкільця за допомогою овочечистки. Авокадо поріжте кубиками, а лосось — тонкими смужками чи шматочками. У банку з кришкою (об’ємом 500 мл) викладіть огірок, авокадо, лосось, мариновану цибулю, каперси, вершковий сир (невеликими ложечками), зелену цибулю та кріп. Полийте соком лимона. Закрийте банку кришкою та добре струсіть кілька разів, щоб інгредієнти перемішалися. Відкрийте, перемішайте ложкою, якщо потрібно та насолоджуйся.

Готовий салат у банці можна зберігати у холодильнику до 24 годин. Але найсмачніший він у перші 2–3 години після приготування, коли огірок залишається хрустким, а лимон не «перебиває» інші смаки.

Цей салат — ідеальне поєднання користі, естетики та мінімальних зусиль. Він не вимагає кулінарних навичок, підходить для зайнятих господинь, молодих мам, офісних працівників і всіх, хто хоче смачно харчуватися.

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