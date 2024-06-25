Насипний пиріг із вишнями: дуже простий рецепт

Цей пиріг дуже простий у приготуванні. Якщо у вас немає часу чи бажання стояти на кухні, то цей насипний пиріг буде просто для вас порятунком.
Особливість приготування в тому, що замість звичайного тіста готується пісочна крихта, яка складається з борошна, масла, цукру та розпушувача.
Інгредієнти
- вишня свіжа
- 300 г
- борошно
- 300 г
- масло вершкове заморожене
- 200 г
- цукор
- 150 г + 1 ст. л. для посипання вишні
- розпушувач
- 6 г
- сіль
- щіпка
- Вишні вимийте та очистіть від кісточок.
- У миску просійте борошно з розпушувачем. Додайте цукор, сіль і натріть заморожене вершкове масло на тертці, злегка перетріть руками масло з борошном.
- На дно форми для випікання висипте приблизно дві третини тіста. Поступово розподіліть і притисніть його долонею. Викладіть вишні, розподіліть їх рівним шаром, посипте цукром і засипте насипним тістом, що залишилося.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Готовий пиріг дістаньте з духовки, дайте йому охолонути і подавайте до столу.
Поради:
- Вишню можна використовувати заморожену.
- Замість вершкового масла можна взяти маргарин.
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