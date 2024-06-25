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Насипний пиріг із вишнями: дуже простий рецепт

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
243 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
369
Час на прочитання
1 хв
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Насипний пиріг із вишнями: дуже простий рецепт

Насипний пиріг з вишнями / Фото: Credits

Цей пиріг дуже простий у приготуванні. Якщо у вас немає часу чи бажання стояти на кухні, то цей насипний пиріг буде просто для вас порятунком.

Особливість приготування в тому, що замість звичайного тіста готується пісочна крихта, яка складається з борошна, масла, цукру та розпушувача.

Інгредієнти

вишня свіжа
300 г
борошно
300 г
масло вершкове заморожене
200 г
цукор
150 г + 1 ст. л. для посипання вишні
розпушувач
6 г
сіль
щіпка
  1. Вишні вимийте та очистіть від кісточок.
  2. У миску просійте борошно з розпушувачем. Додайте цукор, сіль і натріть заморожене вершкове масло на тертці, злегка перетріть руками масло з борошном.
  3. На дно форми для випікання висипте приблизно дві третини тіста. Поступово розподіліть і притисніть його долонею. Викладіть вишні, розподіліть їх рівним шаром, посипте цукром і засипте насипним тістом, що залишилося.
  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Готовий пиріг дістаньте з духовки, дайте йому охолонути і подавайте до столу.

Поради:

  • Вишню можна використовувати заморожену.
  • Замість вершкового масла можна взяти маргарин.

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