Насипний яблучний пиріг: рецепт тіста, яке не потрібно замішувати

Пироги з фруктовими та ягідними начинками улюблені всіма, але особливо популярні пироги з яблуками, бо пекти їх можна цілий рік.

Якщо ви шукаєте рецепт швидкого пирога, то перше, що спадає на думку, — це шарлотка. Однак спробуйте інший варіант — приготуйте насипний яблучний пиріг. Цей рецепт гарний тим, що тісто, як таке, готувати не треба взагалі. Не треба його замішувати і витримувати, досить лише просто змішати сухі інгредієнти.

Інгредієнти:

0,5 склянки борошна

0,5 склянки манної крупи

0,5 склянки цукру

100 г вершкового масла

3-4 яблука

1 столова ложка лимонного соку

2 чайні ложки розпушувача

1 чайна ложка меленої кориці

цукрова пудра

Приготування

Просіяне борошно з'єднати з манною крупою, цукром і розпушувачем і добре вимішати.

Яблука натерти на крупній тертці, скропити лимонним соком, приправити корицею і перемішати.

На дно рознімної форми натерти на дрібній тертці половину норми замороженого масла, присипати його третиною приготованої сухої суміші і розрівняти. Зверху викласти половину яблучної начинки, засипати ще однією третиною борошняної суміші, укласти другу половину начинки і засипати сухою сумішшю, яка залишилася, поверх якої рівномірно натерти на дрібній тертці масло.

Випікати близько 30 хвилин за 180°С.

Поверхню охололого пирога притрусити цукровою пудрою.

На замітку

Яблука краще використовувати кисло-солодкі. Важлива умова — вони повинні бути соковиті. В такому разі пиріг добре просочиться і не вийде сухим.

У яблучну начинку можна додати подрібнені горіхи і розпарені родзинки.

Щоб на поверхні пирога утворилася хрустка скоринка, за 5 хвилин до готовності притрусіть його цукром.

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