Насипний яблучний пиріг: рецепт тіста, яке не потрібно замішувати

Пироги з фруктовими та ягідними начинками улюблені всіма, але особливо популярні пироги з яблуками, бо пекти їх можна цілий рік.
Якщо ви шукаєте рецепт швидкого пирога, то перше, що спадає на думку, — це шарлотка. Однак спробуйте інший варіант — приготуйте насипний яблучний пиріг. Цей рецепт гарний тим, що тісто, як таке, готувати не треба взагалі. Не треба його замішувати і витримувати, досить лише просто змішати сухі інгредієнти.
Інгредієнти:
- 0,5 склянки борошна
- 0,5 склянки манної крупи
- 0,5 склянки цукру
- 100 г вершкового масла
- 3-4 яблука
- 1 столова ложка лимонного соку
- 2 чайні ложки розпушувача
- 1 чайна ложка меленої кориці
- цукрова пудра
Приготування
Просіяне борошно з'єднати з манною крупою, цукром і розпушувачем і добре вимішати.
Яблука натерти на крупній тертці, скропити лимонним соком, приправити корицею і перемішати.
На дно рознімної форми натерти на дрібній тертці половину норми замороженого масла, присипати його третиною приготованої сухої суміші і розрівняти. Зверху викласти половину яблучної начинки, засипати ще однією третиною борошняної суміші, укласти другу половину начинки і засипати сухою сумішшю, яка залишилася, поверх якої рівномірно натерти на дрібній тертці масло.
Випікати близько 30 хвилин за 180°С.
Поверхню охололого пирога притрусити цукровою пудрою.
На замітку
Яблука краще використовувати кисло-солодкі. Важлива умова — вони повинні бути соковиті. В такому разі пиріг добре просочиться і не вийде сухим.
У яблучну начинку можна додати подрібнені горіхи і розпарені родзинки.
Щоб на поверхні пирога утворилася хрустка скоринка, за 5 хвилин до готовності притрусіть його цукром.
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