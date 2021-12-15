Настав час святкових рецептів: гусяча печінка в молоці

Ви вже вирішили, чим потішите близьких на свята? Якщо ви вже шукаєте цікаві рецепти для святкового столу, то ми вам можемо запропонувати цей.

Гусяча пецінка - це делікатес, хоч як її не приготуй. Особливо добре на приготуванні пташиних тельбухів знаються угорські кухарі. Тому пропонуємо вам рецепт гусячої печінки в молоці по-угорськи.

Інгредієнти:

печінка однієї великої, або двох маленьких гусок

гусяче сало

молотий чорний перець

цибуля - 40 г

гвоздика - 2 шт

молоко - 200 г

сіль

Приготування

Печінку і сало (окремо) вимочують у холодній воді, промивають та зціджують.

Сало дрібно нарізають, половину кладуть на дно каструлі, на нього кладуть печінку, в яку встромляють гвоздику, накривають все другою половиною сала і заливають молоком.

Тушкують все на помірному вогні з прикритою кришкою. Коли молоко випариться, обережно виймають печінку, перекладають у глубоку миску, солять, перчать.

Витоплюють жир із сала і заливають ним печінку. Потім все треба добре охолодити і подавати як закуску з грінками та, наприклад, із цибулевим мармеладом.

Страва це не дієтична, але й і свята в нас трапляються не так вже й часто.

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