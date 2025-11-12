Насипний яблучний пиріг "Три склянки": рецепт десерту з ароматом осені

tiktok.com_@ask_edith

Реклама

Один із таких — насипний яблучний пиріг «Три склянки», який завоював TikTok і кулінарні блоги завдяки своїй простоті та чарівному смаку, та про який розповіли на сторінці Ask Edith. Його не треба місити, не потрібно готувати тісто, лише насипаєте, чергуєте шари, а потім насолоджуєтеся карамельною скоринкою та соковитою яблучною серединкою.

Цей пиріг — справжня знахідка для тих, хто любить домашню випічку без метушні. У ньому всього три головні сухі інгредієнти, одна форма і мінімум зусиль. Але результат — ніжна, ароматна текстура з легкою хрусткою скоринкою.

Інгредієнти цукор 1 склянка борошно 1 склянка манка 1 склянка розпушувач 2 ч. л соковиті яблука 5 шт. вершкове масло 50 г

Приготування

У мисці змішайте цукор, борошно, манку та розпушувач. Яблука очистьте та натріть на великій тертці. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і застеліть пергаментом. Викладіть ¼ частину сухої суміші, розрівняйте, потім — шар тертих яблук. Повторюйте шари: суха суміш — яблука — суха суміш — яблука. Завершіть шаром сухої суміші, натріть зверху заморожене вершкове масло. Випікайте за 180°C близько 50 хв, поки поверхня не стане золотистою.

Після випікання дайте пирогу трохи охолонути, тоді його легше нарізати на акуратні шматочки.

Реклама

Подача

Пиріг ідеально поєднується з гарячим чаєм, ароматною кавою чи пряним лате. Якщо хочеться святкової нотки, додайте до яблук дрібку кориці, мускатного горіха чи кардамону.

Якщо ви шукаєте десерт, який створює атмосферу домашнього затишку без жодного клопоту, цей пиріг стане вашим осіннім фаворитом. Зробіть його раз, і він, як аромат кориці, залишиться з вами назавжди.