Наваристе м’ясне рагу: рецепт ніжної шведської страви у густому соусі

Наваристе м’ясне рагу instagram.com/zofias_kok / © Instagram

Реклама

Коли за вікном холодно, дуже хочеться страв, які наповнюють дім апетитними ароматами та збирають усіх за одним столом і мʼясне рагу — саме таке. Це традиційна шведська м’ясна страва, у якій яловичина повільно тушкується з морквою, пастернаком, цибулею, часником і спеціями. Її секрет у насиченому смаку, бо треба добре підрум’янити м’ясо, не шкодувати ароматних овочів і дати страві достатньо часу на приготування, про це розповіла фудблогерка Zofia Selimi.

Інгредієнти яловича лопатка чи інше м’ясо 1,5 кг вершкове масло 1 ст. л олія 2 ст. л морква 2 шт. великий корінь пастернака 1 шт. велика цибуля 1 шт. часник 4–5 зубчиків томатна паста 3–4 ст. л подрібнені томати 200 г кукурудзяний крохмаль або пшеничне борошно 2 ст. л червоне вино 400 мл свіжий розмарин 2–3 гілочки лавровий листок 4 шт. концентрований яловичий бульйон (або 2 бульйонні кубики) 4 ст. л. соєвий соус 1 ст. л вода 600–700 мл сіль чорний перець свіжий чебрець

Приготування

Наріжте яловичину великими шматочками. У великій сковороді чи каструлі розігрійте вершкове масло разом із олією. Обсмажте м’ясо з усіх боків до апетитної золотистої скоринки, приправте сіллю та перцем, а потім перекладіть у глибоку каструлю для тушкування. Моркву та пастернак наріжте великими шматочками, цибулю — товстими кільцями, а часник — тонкими скибочками. Обсмажте овочі на сковороді до легкого пом’якшення. Перекладіть овочі до м’яса, додайте томатну пасту та добре перемішайте. Влийте червоне вино, подрібнені томати, додайте розмарин, лаврове листя та соєвий соус. Доведіть до кипіння та залиште повільно кипіти приблизно на 5–10 хв. Додайте яловичий бульйон або розчинені бульйонні кубики, а потім влийте воду так, щоб вона покривала інгредієнти. Накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні приблизно 1,5–2 години, поки м’ясо не стане м’яким і ніжним. Якщо рагу вийшло надто рідким, розведіть кукурудзяний крохмаль або борошно у невеликій кількості холодної води та поступово додайте до страви. Якщо соус, навпаки, занадто густий, розбавте його водою чи бульйоном. Наприкінці спробуйте та за потреби додайте сіль та перець.

Подавання

Перед подаванням посипте страву свіжим чебрецем. Найкраще воно смакує з відвареною картоплею, ніжним картопляним пюре чи скибочками свіжого хліба, якими так приємно збирати густий ароматний соус.

Реклама

Мʼясне рагу — чудовий приклад того, як прості інгредієнти та трохи терпіння перетворюються на справжню гастрономічну насолоду. Тут не потрібні складні кулінарні техніки, лише якісне м’ясо, ароматні овочі та повільне тушкування.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів