Як запекти картоплю так, щоб вона була м'якою всередині, але із хрусткою скоринкою.
У кожного з нас є свій "найкращий рецепт запеченої картоплі". Та цей рецепт, можливо, змусить переглянути свій погляд на способи запікання картоплі.
Складники:
середнього розміру біла картопля — близько кілограма
топлений гусячий жир — пів склянки (можна використовувати гусячий, качиний або індичий жир, соняшникову, але не оливкову, олію)
морська сіль — 2 столові ложки
свіжомелений перець
Приготування:
Розігрійте духовку до 210 градусів. Почищену картоплю наріжте великими шматками однакового розміру і покладіть до каструлі з товстим дном і кришкою. Залийте картоплю водою так, щоб вода була трохи вище картоплі. Додайте столову ложку солі.
Доведіть картоплю до кипіння, не помішуючи, варіть близько 4-6 хвилин. Зніміть каструлю з вогню та злийте воду. Щойно картопля закипить, вилийте жир на деко і помістіть до духовки, щоб він нагрівався близько 10 хвилин.
Поверніть картоплю до каструлі і накрийте кришкою. Струсіть каструлю з боку в бік, пересипаючи картоплю так, щоб краї шматочків стали нерівними.
Обережно вийміть деко з духовки. Використовуючи щипці, розкладіть картоплю обережно в гарячу олію, намагаючись розподілити її рівним шаром. Помістіть деко до духовки і запікайте картоплю протягом 45-50 хвилин.
Приблизно в середині приготування переверніть картоплю щипцями, щоб переконатися, що вона рівномірно підрум'янилася з усіх боків.
Вийміть картоплю з духовки, коли вона стане золотаво-коричневою і хрумкою. Перекладіть на тарілку та посипте ще однією столовою ложкою солі. Приправте перцем та подавайте майже відразу.
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