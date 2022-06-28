Як запекти картоплю так, щоб вона була м'якою всередині, але із хрусткою скоринкою.

У кожного з нас є свій "найкращий рецепт запеченої картоплі". Та цей рецепт, можливо, змусить переглянути свій погляд на способи запікання картоплі.

Складники:

середнього розміру біла картопля — близько кілограма

топлений гусячий жир — пів склянки (можна використовувати гусячий, качиний або індичий жир, соняшникову, але не оливкову, олію)

морська сіль — 2 столові ложки

свіжомелений перець

Приготування:

Розігрійте духовку до 210 градусів. Почищену картоплю наріжте великими шматками однакового розміру і покладіть до каструлі з товстим дном і кришкою. Залийте картоплю водою так, щоб вода була трохи вище картоплі. Додайте столову ложку солі.

Доведіть картоплю до кипіння, не помішуючи, варіть близько 4-6 хвилин. Зніміть каструлю з вогню та злийте воду. Щойно картопля закипить, вилийте жир на деко і помістіть до духовки, щоб він нагрівався близько 10 хвилин.

Поверніть картоплю до каструлі і накрийте кришкою. Струсіть каструлю з боку в бік, пересипаючи картоплю так, щоб краї шматочків стали нерівними.

Обережно вийміть деко з духовки. Використовуючи щипці, розкладіть картоплю обережно в гарячу олію, намагаючись розподілити її рівним шаром. Помістіть деко до духовки і запікайте картоплю протягом 45-50 хвилин.

Приблизно в середині приготування переверніть картоплю щипцями, щоб переконатися, що вона рівномірно підрум'янилася з усіх боків.

Вийміть картоплю з духовки, коли вона стане золотаво-коричневою і хрумкою. Перекладіть на тарілку та посипте ще однією столовою ложкою солі. Приправте перцем та подавайте майже відразу.

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