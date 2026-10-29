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- Рецепти
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Найсексуальніший чоловік світу Ноа Вайлі розповів, як приготувати його улюблений сніданок: простий рецепт
Зірка серіалів «Швидка допомога» та «Пітт» Ноа Вайлі розповів про рецепт сніданку, який він готує для своїх дітей. Усього кілька інгредієнтів, трохи фантазії — і звичайні яйця з тостом перетворюються на затишну сімейну ранкову традицію.
Здавалося б, від найсексуальнішого чоловіка року можна очікувати чогось складнішого за яєчню з хлібом — вишуканих сніданків, авторських соусів чи хоча б ефектного подавання, гідного ресторанного меню. Проте Ноа Вайлі спеціально для People доводить, що справжній шарм нерідко ховається у простих речах.
Історія цієї страви виявилася не менш теплою, ніж сам сніданок: колись його готував батько Ноа, а тепер актор готує яєшню власним дітям.
Інгредієнти
- хліб
- 1 скибка
- яйце
- 1 шт.
- вершкове масло або олія
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- сіль
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- чорний перець
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Приготування
Візьміть скибку хліба та виріжте в центрі круглий отвір за допомогою склянки чи формочки.
Розігрійте пательню з невеликою кількістю масла або олії.
Викладіть хліб і розбийте яйце в отвір посередині.
Смажте на помірному вогні, доки білок не схопиться, а хліб не стане золотистим.
За бажанням обережно переверніть скибку, щоб яйце приготувалося з обох боків.
Посоліть, поперчіть і подавайте гарячим.
Порада
Якщо любите рідкий жовток, стежте, щоб він залишився м’яким, а білок добре приготувався. Для ситнішого сніданку додайте шматочок сиру чи подайте яйце з овочами.
Сам Ноа зізнається, що зазвичай подає яйця з фруктами та іншими додатками. І це чудова ідея для тих, хто хоче зробити ранкову страву різноманітнішою.