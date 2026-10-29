Найсексуальніший чоловік світу Ноа Вайлі розповів, як приготувати його улюблений сніданок: простий рецепт

Яйця з тостом / © Associated Press

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Здавалося б, від найсексуальнішого чоловіка року можна очікувати чогось складнішого за яєчню з хлібом — вишуканих сніданків, авторських соусів чи хоча б ефектного подавання, гідного ресторанного меню. Проте Ноа Вайлі спеціально для People доводить, що справжній шарм нерідко ховається у простих речах.

Ноа Вайлі / © Associated Press

Історія цієї страви виявилася не менш теплою, ніж сам сніданок: колись його готував батько Ноа, а тепер актор готує яєшню власним дітям.

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Інгредієнти хліб 1 скибка яйце 1 шт. вершкове масло або олія сіль чорний перець

Приготування

Візьміть скибку хліба та виріжте в центрі круглий отвір за допомогою склянки чи формочки. Розігрійте пательню з невеликою кількістю масла або олії. Викладіть хліб і розбийте яйце в отвір посередині. Смажте на помірному вогні, доки білок не схопиться, а хліб не стане золотистим. За бажанням обережно переверніть скибку, щоб яйце приготувалося з обох боків. Посоліть, поперчіть і подавайте гарячим.

Порада

Якщо любите рідкий жовток, стежте, щоб він залишився м’яким, а білок добре приготувався. Для ситнішого сніданку додайте шматочок сиру чи подайте яйце з овочами.

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Сам Ноа зізнається, що зазвичай подає яйця з фруктами та іншими додатками. І це чудова ідея для тих, хто хоче зробити ранкову страву різноманітнішою.

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