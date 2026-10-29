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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
462
Час на прочитання
1 хв

Найсексуальніший чоловік світу Ноа Вайлі розповів, як приготувати його улюблений сніданок: простий рецепт

Зірка серіалів «Швидка допомога» та «Пітт» Ноа Вайлі розповів про рецепт сніданку, який він готує для своїх дітей. Усього кілька інгредієнтів, трохи фантазії — і звичайні яйця з тостом перетворюються на затишну сімейну ранкову традицію.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
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яйця з тостом

Яйця з тостом / © Associated Press

Здавалося б, від найсексуальнішого чоловіка року можна очікувати чогось складнішого за яєчню з хлібом — вишуканих сніданків, авторських соусів чи хоча б ефектного подавання, гідного ресторанного меню. Проте Ноа Вайлі спеціально для People доводить, що справжній шарм нерідко ховається у простих речах.

Ноа Вайлі / © Associated Press

Ноа Вайлі / © Associated Press

Історія цієї страви виявилася не менш теплою, ніж сам сніданок: колись його готував батько Ноа, а тепер актор готує яєшню власним дітям.

Інгредієнти

хліб
1 скибка
яйце
1 шт.
вершкове масло або олія
сіль
чорний перець

Приготування

  1. Візьміть скибку хліба та виріжте в центрі круглий отвір за допомогою склянки чи формочки.

  2. Розігрійте пательню з невеликою кількістю масла або олії.

  3. Викладіть хліб і розбийте яйце в отвір посередині.

  4. Смажте на помірному вогні, доки білок не схопиться, а хліб не стане золотистим.

  5. За бажанням обережно переверніть скибку, щоб яйце приготувалося з обох боків.

  6. Посоліть, поперчіть і подавайте гарячим.

Порада

Якщо любите рідкий жовток, стежте, щоб він залишився м’яким, а білок добре приготувався. Для ситнішого сніданку додайте шматочок сиру чи подайте яйце з овочами.

Сам Ноа зізнається, що зазвичай подає яйця з фруктами та іншими додатками. І це чудова ідея для тих, хто хоче зробити ранкову страву різноманітнішою.

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