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Найсоковитіший гамбургер з ягняти: рецепт поживної страви

Найсоковитіший гамбургер з ягняти: рецепт поживної страви

Найсоковитіший гамбургер з ягняти / Фото: Credits

Домашній гамбургер — це завжди вдала ідея для смачного обіду чи вечері, особливо якщо він приготовлений із соковитої баранини та пікантних спецій. Такий бургер не тільки здивує вас багатством смаку, а й стане справжньою окрасою вашого столу.

На сторінці dieteticaesthetic поділилися рецептом найсоковитішого бургера з бараниною, який ви точно захочете приготувати. 

Інгредієнти

Для котлет:

  • Котлети з баранини 2 шт.
  • Паприка 1 ч. л
  • Орегано 1 ч. л
  • Гірчичний порошок 1/2 ч. л
  • Італійська приправа 1 ч. л
  • Сіль 
  • Оливкова олія 1 ст. л
  • Чедер

Для соусу:

  • Грецький йогурт 1/4 склянки 
  • Тертий сир 2 ст. л
  • Огірки 1 шт.
  • Лимонний сік 1/2 шт.
  • Часникова приправа 1/4 ч. л
  • Сухий кріп 1/4 ч. л

Для подачі:

  • Булочки бріош
  • Начинка на ваш вибір (листя салату, помідори, карамелізована цибуля тощо)

Приготування

  1. У великій мисці змішайте всі спеції: копчену паприку, орегано, гірчичний порошок, італійську приправу та сіль. Додайте баранину та ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.
  2. Сформуйте дві котлети однакового розміру. Щоб вони тримали форму, можна злегка охолодити їх перед смаженням.
  3. Розігрійте пательню чи гриль, додайте оливкову олію та викладіть котлети. Обсмажуйте їх по 5-6 хвилин з кожного боку до утворення апетитної скоринки.
  4. Перевірте внутрішню температуру м’яса — вона має досягати приблизно 71°C. Якщо хочете додати чедер, посипте котлети сиром, накрийте кришкою та дайте сиру розплавитися.
  5. Поки котлети готуються, зробіть легкий соус. У невелику миску додайте йогурт, тертий сир, нарізаний огірок, лимонний сік, часниковий порошок і кріп. Добре перемішайте всі інгредієнти та відставте у сторону, щоб соус трохи настоявся.
  6. Розріжте булочки навпіл та злегка підсмажте їх на сухій пательні чи грилі, щоб надати їм легку хрустку текстуру.
  7. Тепер настав найприємніший момент — збирання вашого гамбургера.
  8. На нижню половинку булочки викладіть трохи соусу, додайте гарячу котлету з розплавленим сиром і покладіть улюблену начинку. Листя салату, соковиті скибочки помідора чи карамелізовану цибулю. 
  9. Накрийте бургер верхньою частиною булочки та насолоджуйтесь.

Поради:

  • Щоб бургер був ще соковитішим, можна додати до фаршу трохи вершків або дрібно натерту цибулю.
  • Якщо не маєте йогурту, його легко замінити густою сметаною.
  • Для яскравого аромату можна додати до котлет дрібку свіжого розмарину чи м’яти.

Бургер із бараниною — чудова альтернатива класичним яловичим варіантам. Завдяки багатству спецій та ніжному м’ясу цей бургер стане вашою новою кулінарною пристрастю. 

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