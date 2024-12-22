Найсоковитіший гамбургер з ягняти: рецепт поживної страви

Домашній гамбургер — це завжди вдала ідея для смачного обіду чи вечері, особливо якщо він приготовлений із соковитої баранини та пікантних спецій. Такий бургер не тільки здивує вас багатством смаку, а й стане справжньою окрасою вашого столу.
На сторінці dieteticaesthetic поділилися рецептом найсоковитішого бургера з бараниною, який ви точно захочете приготувати.
Інгредієнти
Для котлет:
- Котлети з баранини 2 шт.
- Паприка 1 ч. л
- Орегано 1 ч. л
- Гірчичний порошок 1/2 ч. л
- Італійська приправа 1 ч. л
- Сіль
- Оливкова олія 1 ст. л
- Чедер
Для соусу:
- Грецький йогурт 1/4 склянки
- Тертий сир 2 ст. л
- Огірки 1 шт.
- Лимонний сік 1/2 шт.
- Часникова приправа 1/4 ч. л
- Сухий кріп 1/4 ч. л
Для подачі:
- Булочки бріош
- Начинка на ваш вибір (листя салату, помідори, карамелізована цибуля тощо)
Приготування
- У великій мисці змішайте всі спеції: копчену паприку, орегано, гірчичний порошок, італійську приправу та сіль. Додайте баранину та ретельно перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.
- Сформуйте дві котлети однакового розміру. Щоб вони тримали форму, можна злегка охолодити їх перед смаженням.
- Розігрійте пательню чи гриль, додайте оливкову олію та викладіть котлети. Обсмажуйте їх по 5-6 хвилин з кожного боку до утворення апетитної скоринки.
- Перевірте внутрішню температуру м’яса — вона має досягати приблизно 71°C. Якщо хочете додати чедер, посипте котлети сиром, накрийте кришкою та дайте сиру розплавитися.
- Поки котлети готуються, зробіть легкий соус. У невелику миску додайте йогурт, тертий сир, нарізаний огірок, лимонний сік, часниковий порошок і кріп. Добре перемішайте всі інгредієнти та відставте у сторону, щоб соус трохи настоявся.
- Розріжте булочки навпіл та злегка підсмажте їх на сухій пательні чи грилі, щоб надати їм легку хрустку текстуру.
- Тепер настав найприємніший момент — збирання вашого гамбургера.
- На нижню половинку булочки викладіть трохи соусу, додайте гарячу котлету з розплавленим сиром і покладіть улюблену начинку. Листя салату, соковиті скибочки помідора чи карамелізовану цибулю.
- Накрийте бургер верхньою частиною булочки та насолоджуйтесь.
Поради:
- Щоб бургер був ще соковитішим, можна додати до фаршу трохи вершків або дрібно натерту цибулю.
- Якщо не маєте йогурту, його легко замінити густою сметаною.
- Для яскравого аромату можна додати до котлет дрібку свіжого розмарину чи м’яти.
Бургер із бараниною — чудова альтернатива класичним яловичим варіантам. Завдяки багатству спецій та ніжному м’ясу цей бургер стане вашою новою кулінарною пристрастю.
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