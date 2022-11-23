Не гірше, ніж у ресторані: як приготувати спринг-роли в домашніх умовах

Ця популярна страва є у всіх кухнях країн Південно-Східної Азії. Її можна приготувати самому, але для цього доведеться запастись специфічними інгредієнтами.

Якщо ви вам подобається кухня країн Південно-Східної Азії, ви точно любите спринг-роли. Приготувати їх вдома не дуже складно, вони вийдуть хрусткими і золотистими, а з начинкою і соусом можна поекспериментувати.

Складники

Начинка

оливкова олія — 1 ст. л.

часник — 2 зубчики

свинячий фарш — 400 г (можна замінити куркою або індичкою)

сушені гриби шиїтаке — 6 шт. (можна замінити на 8 свіжих)

морква — 1 велика або 2 маленькі

паростки квасолі — 1,5 склянки

зелена капуста – 80 г

кукурудзяне борошно або кукурудзяний крохмаль – 1 ч.л.

устричний соус – 1,5 ст. л.

соєвий соус – 2 ч. л.

Роли

тісто для спринг-ролів — 15–20 листів для млинців

кукурудзяне борошно — 2 ч. л.

вода – 1 ст. л.

олія для смаження

Кисло-солодкий соус

кукурудзяне борошно або кукурудзяний крохмаль – 2 ч. л.

вода – 2 ст. л.

яблучний оцет — 0,5 склянки

коричневий цукор — третина склянки (регулюйте за смаком)

томатний кетчуп – 2 ст. л.

соєвий соус – 2 ч. л.

Підготування

Дрібно наріжте часник.

Замочіть сушені гриби у киплячій воді.

Натріть моркву.

Наріжте капусту.

Розморозьте тісто.

Приготування

Начинка

Розігрійте олію у сковороді або воку на сильному вогні. Додайте часник, швидко перемішайте, потім додайте свинину. Готуйте м'ясо, розбиваючи грудки, доки він не побіліє.

Додайте моркву, паростки квасолі, капусту та гриби. Готуйте протягом 3 хвилин. Додайте кукурудзяне борошно, соєвий соус та устричний соус, готуйте 1 хвилину, поки не випарується рідина. Начинка не повинна бути рідкою.

Обов'язково охолодіть начинку перед приготуванням роликів.

Роли

Змішайте кукурудзяне борошно та воду.

Акуратно зніміть один лист тіста для спринг-ролу, решту тримайте накритими вологим кухонним рушником.

Помістіть лист гладким боком донизу у положення ромба. На дно покладіть десертну ложку начинки з гіркою. Згорніть наполовину, загніть боки всередину, потім скрутіть. Склейте конверт приготовленою сумішшю кукурудзяного борошна та води.

Налийте у вок або велику каструлю достатньо олії, щоб вона вдвічі перевищувала висоту спринг-ролів. Нагрійте на середньому вогні.

Обережно помістіть спринг-роли в олію (приблизно по 4-5 разів) і готуйте, періодично перевертаючи, до золотистого кольору — приблизно 1 1/2-2 хвилини. Перекладіть на паперові рушники, щоб зайве масло стекло.

Кисло-солодкий соус

Змішайте інгредієнти у невеликій каструлі на середньому вогні. Доведіть до кипіння, регулярно помішуючи, потім варіть, поки суміш не загусне, близько 3-5 хвилин.

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