Не гірше, ніж у ресторані: як приготувати спринг-роли в домашніх умовах

Ця популярна страва є у всіх кухнях країн Південно-Східної Азії. Її можна приготувати самому, але для цього доведеться запастись специфічними інгредієнтами.
Якщо ви вам подобається кухня країн Південно-Східної Азії, ви точно любите спринг-роли. Приготувати їх вдома не дуже складно, вони вийдуть хрусткими і золотистими, а з начинкою і соусом можна поекспериментувати.
Складники
Начинка
- оливкова олія — 1 ст. л.
- часник — 2 зубчики
- свинячий фарш — 400 г (можна замінити куркою або індичкою)
- сушені гриби шиїтаке — 6 шт. (можна замінити на 8 свіжих)
- морква — 1 велика або 2 маленькі
- паростки квасолі — 1,5 склянки
- зелена капуста – 80 г
- кукурудзяне борошно або кукурудзяний крохмаль – 1 ч.л.
- устричний соус – 1,5 ст. л.
- соєвий соус – 2 ч. л.
Роли
- тісто для спринг-ролів — 15–20 листів для млинців
- кукурудзяне борошно — 2 ч. л.
- вода – 1 ст. л.
- олія для смаження
Кисло-солодкий соус
- кукурудзяне борошно або кукурудзяний крохмаль – 2 ч. л.
- вода – 2 ст. л.
- яблучний оцет — 0,5 склянки
- коричневий цукор — третина склянки (регулюйте за смаком)
- томатний кетчуп – 2 ст. л.
- соєвий соус – 2 ч. л.
Підготування
- Дрібно наріжте часник.
- Замочіть сушені гриби у киплячій воді.
- Натріть моркву.
- Наріжте капусту.
- Розморозьте тісто.
Приготування
Начинка
Розігрійте олію у сковороді або воку на сильному вогні. Додайте часник, швидко перемішайте, потім додайте свинину. Готуйте м'ясо, розбиваючи грудки, доки він не побіліє.
Додайте моркву, паростки квасолі, капусту та гриби. Готуйте протягом 3 хвилин. Додайте кукурудзяне борошно, соєвий соус та устричний соус, готуйте 1 хвилину, поки не випарується рідина. Начинка не повинна бути рідкою.
Обов'язково охолодіть начинку перед приготуванням роликів.
Роли
Змішайте кукурудзяне борошно та воду.
Акуратно зніміть один лист тіста для спринг-ролу, решту тримайте накритими вологим кухонним рушником.
Помістіть лист гладким боком донизу у положення ромба. На дно покладіть десертну ложку начинки з гіркою. Згорніть наполовину, загніть боки всередину, потім скрутіть. Склейте конверт приготовленою сумішшю кукурудзяного борошна та води.
Налийте у вок або велику каструлю достатньо олії, щоб вона вдвічі перевищувала висоту спринг-ролів. Нагрійте на середньому вогні.
Обережно помістіть спринг-роли в олію (приблизно по 4-5 разів) і готуйте, періодично перевертаючи, до золотистого кольору — приблизно 1 1/2-2 хвилини. Перекладіть на паперові рушники, щоб зайве масло стекло.
Кисло-солодкий соус
Змішайте інгредієнти у невеликій каструлі на середньому вогні. Доведіть до кипіння, регулярно помішуючи, потім варіть, поки суміш не загусне, близько 3-5 хвилин.
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