Несподіване поєднання: рецепт салату з кавуном і моцарелою

Несподіване поєднання: рецепт салату з кавуном і моцарелою

Овочеві салати — річ буденна і звична. Набагато цікавіше виходить салат, в якому поєднані несумісні, здавалося б, інгредієнти.

Якщо ви шукаєте нові смакові відчуття, спробуйте салат із кавуна з моцарелою. Яким би несподіваним і дивним не здалося вам це поєднання, повірте, воно варте уваги.

Інгредієнти:

400 г кавуна

100 г моцарели

2 стебла базиліку

2 стебла м'яти

2 столові ложки оливкової олії

0,5 чайної ложки бальзамічного оцту

0,5 чайної ложки соку лимона

кедрові горіхи

Приготування

Кавун очистити від шкірочок і насіння і нарізати довільними шматочками. Так само довільно нарізати моцарелу. Базилік і м'яту вимити і обірвати листочки.

Оливкову олію з'єднати з соком лимона і бальзамічним оцтом і добре вимішати.

Підготовлений кавун з'єднати з моцарелою, додати базилік і м'яту, акуратно перемішати, викласти на блюдо, притрусити кедровими горіхами і полити заправкою.

На замітку

Готуйте і заправляйте салат безпосередньо перед подаванням.

Моцареллу можна замінити фетою, лимонний сік — соком лайма, кедрові горіхи — волоськими, фундуком, мигдалем або фісташками, а звичайну оливкову олію — ароматизованою.

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