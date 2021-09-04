Несподіване поєднання: рецепт салату з кавуном і моцарелою

Овочеві салати — річ буденна і звична. Набагато цікавіше виходить салат, в якому поєднані несумісні, здавалося б, інгредієнти.
Якщо ви шукаєте нові смакові відчуття, спробуйте салат із кавуна з моцарелою. Яким би несподіваним і дивним не здалося вам це поєднання, повірте, воно варте уваги.
Інгредієнти:
- 400 г кавуна
- 100 г моцарели
- 2 стебла базиліку
- 2 стебла м'яти
- 2 столові ложки оливкової олії
- 0,5 чайної ложки бальзамічного оцту
- 0,5 чайної ложки соку лимона
- кедрові горіхи
Приготування
Кавун очистити від шкірочок і насіння і нарізати довільними шматочками. Так само довільно нарізати моцарелу. Базилік і м'яту вимити і обірвати листочки.
Оливкову олію з'єднати з соком лимона і бальзамічним оцтом і добре вимішати.
Підготовлений кавун з'єднати з моцарелою, додати базилік і м'яту, акуратно перемішати, викласти на блюдо, притрусити кедровими горіхами і полити заправкою.
На замітку
Готуйте і заправляйте салат безпосередньо перед подаванням.
Моцареллу можна замінити фетою, лимонний сік — соком лайма, кедрові горіхи — волоськими, фундуком, мигдалем або фісташками, а звичайну оливкову олію — ароматизованою.
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