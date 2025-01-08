Нежирний домашній майонез: цікавий рецепт класичної заправки

Приготування домашнього майонезу — це не лише кулінарна пригода, а й можливість контролювати склад улюбленого продукту. А що, як ми запропонуємо вам приготувати його менш жирним, але все одно неймовірно смачним.

На сторінці TreskaBlog розповіли про рецепт, який стане справжньою знахідкою для тих, хто дбає про здорове харчування, але не готовий відмовлятися від класичних заправок.

Інгредієнти Гірчиця 1 ч. л Сіль Цукор Яйце 1 шт. Рафінована соняшникова олія 150 мл Лимонний сік 1 ч. л Кип’ячена тепла вода 50-75 мл

Приготування

Цей рецепт адаптований до різних способів збивання: ви можете скористатися вінчиком, ручним блендером або навіть кухонним комбайном.

У глибокій мисці змішайте гірчицю, дрібку солі та цукор. Перемішайте вінчиком, поки інгредієнти не поєднаються. Гірчиця стане базою для майонезу, тому її якість має значення. Додайте сире яйце до суміші. На відміну від класичних рецептів, де зазвичай використовують лише жовток, ціле яйце додає легкості та робить текстуру кремовою. Ретельно перемішайте, щоб маса стала однорідною. Поступово вливайте рафіновану соняшникову олію та збивайте суміш. Це можна робити вручну, але для швидшого результату краще скористатися блендером або кухонним комбайном. Олію додавайте тонкою цівкою, поки маса не почне густішати та набувати характерного білого кольору. Коли основа вже майже готова, час додати лимонний сік. Після додавання знову збийте суміш. Влийте теплу кип’ячену воду (50-75 мл), поступово додаючи її до майонезу. Цей етап робить майонез менш густим, додає йому ніжності та легкості. Саме вода дозволяє знизити жирність продукту та зберегти його насичений смак.

Поради:

Якщо готуєте майонез вручну, переконайтеся, що всі інгредієнти кімнатної температури. Це полегшує процес емульгування.

Експериментуйте з ароматами: додайте улюблені спеції, сушений часник або трохи гострого перцю, щоб надати майонезу певної індивідуальності.

Приготований вдома майонез не містить консервантів, зайвих добавок чи барвників. Ви можете регулювати його склад та адаптувати рецепт під власні потреби. А з використанням теплої води цей соус стає менш жирним, але не менш апетитним.

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