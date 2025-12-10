Незвичні святкові канапки: рецепт цікавої закуски

Незвичні канапки tiktok.com_@diana_kulikovska

Цього сезону фудблогерка diana_kulikovska запропонувала відійти від звичних тартинок і подати гостям щось просте і водночас естетичне та з дивовижною кількістю начинки всередині.

Її рецепт незвичних бутербродів вже розлітається соцмережами, і не лише через ікру, яка так красиво грає у кадрі. Головний секрет — у формі подавання та ефектному «кошику», зробленому зі звичайного багета.

Інгредієнти багет 1 шт. слабосолоний лосось 100 г крем-сир 100 г свіжий огірок 1 шт. кріп 1 пучок червона ікра

Приготування

Багет наріжте порційними шматочками. За допомогою невеликої стопки зробіть у кожному шматочку заглиблення — акуратну виїмку, куди пізніше поміститься начинка. Змастіть краї шматочків олією та запікайте 15 хв за 200°C. Це дасть потрібну хрусткість і золотистий колір. Наріжте слабосолоний лосось, огірок і дрібно посічіть кріп. Змішайте все з крем-сиром — утвориться ніжна маса з легким ароматом кропу та смаком риби. Викладіть начинку у заглиблення в багеті — щедро, не шкодуйте. Зверху покладіть ікру, додайте маленьку гілочку кропу.

Поради

Спробуйте замінити класичний крем-сир на вершковий з травами чи додати кілька крапель лимонного соку у начинку. Вийде ще свіжіший та святковіший смак.

Ці святкові канапки — доказ того, що стильні страви не потребують складних технік. Трохи фантазії, якісні продукти та правильне подавання — і навіть багет може стати головною зіркою вашого столу.