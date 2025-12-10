- Дата публікації
Категорія
Рецепти
Незвичні святкові канапки: рецепт цікавої закуски
Свята — це завжди про атмосферу, світло, красиві деталі та, звісно, смачні дрібнички, які створюють настрій.
Цього сезону фудблогерка diana_kulikovska запропонувала відійти від звичних тартинок і подати гостям щось просте і водночас естетичне та з дивовижною кількістю начинки всередині.
Її рецепт незвичних бутербродів вже розлітається соцмережами, і не лише через ікру, яка так красиво грає у кадрі. Головний секрет — у формі подавання та ефектному «кошику», зробленому зі звичайного багета.
Інгредієнти
- багет
- 1 шт.
- слабосолоний лосось
- 100 г
- крем-сир
- 100 г
- свіжий огірок
- 1 шт.
- кріп
- 1 пучок
- червона ікра
Приготування
Багет наріжте порційними шматочками.
За допомогою невеликої стопки зробіть у кожному шматочку заглиблення — акуратну виїмку, куди пізніше поміститься начинка.
Змастіть краї шматочків олією та запікайте 15 хв за 200°C. Це дасть потрібну хрусткість і золотистий колір.
Наріжте слабосолоний лосось, огірок і дрібно посічіть кріп.
Змішайте все з крем-сиром — утвориться ніжна маса з легким ароматом кропу та смаком риби.
Викладіть начинку у заглиблення в багеті — щедро, не шкодуйте.
Зверху покладіть ікру, додайте маленьку гілочку кропу.
Поради
Спробуйте замінити класичний крем-сир на вершковий з травами чи додати кілька крапель лимонного соку у начинку. Вийде ще свіжіший та святковіший смак.
Ці святкові канапки — доказ того, що стильні страви не потребують складних технік. Трохи фантазії, якісні продукти та правильне подавання — і навіть багет може стати головною зіркою вашого столу.