- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 187
- Час на прочитання
- 1 хв
Німецька овочева паста: рецепт ідеального доповнення до ваших страв
У кожній німецькій кухні точно знайдеться хоча б одна така баночка. Не з ікрою та не з джемом, а з овочевою пастою, рецепт якої передають із покоління у покоління.
Це смак справжнього домашнього бульйону, який починається не з кубика, а з добрих овочів. Традиційно її зберігають у холодильнику тижнями, навіть місяцями. Достатньо лише чайної ложки та ваш суп, соус або ризото набувають глибини, як у ресторані Michelin, про це розповіли на сторінці germanmomkitchen.
Якщо ви звикли до магазинних кубиків або порошкових сумішей, забудьте тепер про них. Домашня овочева паста — це не спеція, а концентрована есенція овочів. У ній — лише свіжа морква, селера, корінь петрушки, цибуля, трохи часнику, зелень і кам’яна сіль. Жодних підсилювачів, ароматизаторів чи консервантів.
Інгредієнти
- морква
- 250 г
- селера (корінь)
- 200 г
- порей
- 150 г
- корінь петрушки чи пастернаку
- 100 г
- цибуля
- 2 шт.
- часник
- 2–3 зубчики
- петрушка
- ½ пучка
- в’ялені томати
- 30–50 г
- сіль
- 200–220 г (приблизно ¼ ваги овочів)
- оливкова олія
- 2 ст. л
- любисток
- 1 ч. л
Приготування
Помийте, очистьте та наріжте овочі.
Подрібніть усе у блендері до вологої зернистої пасти.
Додайте сіль і, якщо хочете, оливкову олію. Добре перемішайте.
Залиште на 10–15 хв, щоб овочі пустили сік.
Перекладіть у стерилізовані баночки, щільно закрийте.
Зберігайте у холодильнику 2–3 місяці, іноді й довше.
Використання
Якщо 1 ч. л пасти залити 250 мл окропу, отримаєте готовий ароматний овочевий бульйон, який можна додавати у супи, каші, рагу, пасту чи соуси для насиченішого смаку.
Овочева паста — це більше, ніж рецепт. Це філософія простоти, поваги до продуктів і турботи про себе. У світі, де все стає швидким і штучним, вона нагадує, що справжній смак потребує лише часу та щирості.