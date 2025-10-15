Німецька овочева паста: рецепт ідеального доповнення до ваших страв / © Credits

Це смак справжнього домашнього бульйону, який починається не з кубика, а з добрих овочів. Традиційно її зберігають у холодильнику тижнями, навіть місяцями. Достатньо лише чайної ложки та ваш суп, соус або ризото набувають глибини, як у ресторані Michelin, про це розповіли на сторінці germanmomkitchen.

Якщо ви звикли до магазинних кубиків або порошкових сумішей, забудьте тепер про них. Домашня овочева паста — це не спеція, а концентрована есенція овочів. У ній — лише свіжа морква, селера, корінь петрушки, цибуля, трохи часнику, зелень і кам’яна сіль. Жодних підсилювачів, ароматизаторів чи консервантів.

Інгредієнти морква 250 г селера (корінь) 200 г порей 150 г корінь петрушки чи пастернаку 100 г цибуля 2 шт. часник 2–3 зубчики петрушка ½ пучка в’ялені томати 30–50 г сіль 200–220 г (приблизно ¼ ваги овочів) оливкова олія 2 ст. л любисток 1 ч. л

Приготування

Помийте, очистьте та наріжте овочі. Подрібніть усе у блендері до вологої зернистої пасти. Додайте сіль і, якщо хочете, оливкову олію. Добре перемішайте. Залиште на 10–15 хв, щоб овочі пустили сік. Перекладіть у стерилізовані баночки, щільно закрийте. Зберігайте у холодильнику 2–3 місяці, іноді й довше.

Використання

Якщо 1 ч. л пасти залити 250 мл окропу, отримаєте готовий ароматний овочевий бульйон, який можна додавати у супи, каші, рагу, пасту чи соуси для насиченішого смаку.

Овочева паста — це більше, ніж рецепт. Це філософія простоти, поваги до продуктів і турботи про себе. У світі, де все стає швидким і штучним, вона нагадує, що справжній смак потребує лише часу та щирості.