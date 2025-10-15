ТСН у соціальних мережах

Німецька овочева паста: рецепт ідеального доповнення до ваших страв

У кожній німецькій кухні точно знайдеться хоча б одна така баночка. Не з ікрою та не з джемом, а з овочевою пастою, рецепт якої передають із покоління у покоління.

Німецька овочева паста: рецепт ідеального доповнення до ваших страв / © Credits

Це смак справжнього домашнього бульйону, який починається не з кубика, а з добрих овочів. Традиційно її зберігають у холодильнику тижнями, навіть місяцями. Достатньо лише чайної ложки та ваш суп, соус або ризото набувають глибини, як у ресторані Michelin, про це розповіли на сторінці germanmomkitchen.

Якщо ви звикли до магазинних кубиків або порошкових сумішей, забудьте тепер про них. Домашня овочева паста — це не спеція, а концентрована есенція овочів. У ній — лише свіжа морква, селера, корінь петрушки, цибуля, трохи часнику, зелень і кам’яна сіль. Жодних підсилювачів, ароматизаторів чи консервантів.

Інгредієнти

морква
250 г
селера (корінь)
200 г
порей
150 г
корінь петрушки чи пастернаку
100 г
цибуля
2 шт.
часник
2–3 зубчики
петрушка
½ пучка
в’ялені томати
30–50 г
сіль
200–220 г (приблизно ¼ ваги овочів)
оливкова олія
2 ст. л
любисток
1 ч. л

Приготування

  1. Помийте, очистьте та наріжте овочі.

  2. Подрібніть усе у блендері до вологої зернистої пасти.

  3. Додайте сіль і, якщо хочете, оливкову олію. Добре перемішайте.

  4. Залиште на 10–15 хв, щоб овочі пустили сік.

  5. Перекладіть у стерилізовані баночки, щільно закрийте.

  6. Зберігайте у холодильнику 2–3 місяці, іноді й довше.

Використання

Якщо 1 ч. л пасти залити 250 мл окропу, отримаєте готовий ароматний овочевий бульйон, який можна додавати у супи, каші, рагу, пасту чи соуси для насиченішого смаку.

Овочева паста — це більше, ніж рецепт. Це філософія простоти, поваги до продуктів і турботи про себе. У світі, де все стає швидким і штучним, вона нагадує, що справжній смак потребує лише часу та щирості.

