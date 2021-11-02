Ніжний кекс із гарбузовим пюре та родзинками

Гарбуз здобув звання короля городу не лише завдяки розмірам, а й завдяки набору вітамінів та мінералів, які він містить.
Вважається, що в плодах гарбуза більше каротину, ніж у моркві. Якщо ж сильно заглиблюватися в історію, виявляється, що гарбуз їли ще представники древнього племені майя, які жили наприкінці IV тисячоліття. Вони вірили, що плоди цієї рослини зцілюють і навіть подовжують життя. А ось європейці вперше спробували гарбуз лише у XIX столітті й дуже полюбили. З гарбуза готують супи, джеми і варення, його можна використовувати як горщик для приготування печені. А від гарбузових десертів просто неможливо відірватися. Пропоную приготувати смачний гарбузовий кекс.
Інгредієнти
Для тіста:
- 2 яйця
- 200 г борошна
- 130 г цукру
- 70 г рафінованої олії
- 50 г родзинок
- 1 ч. л розпушувача
- цедра апельсина
- дрібка солі
Для пюре:
- 170-200 г гарбуза
- 100 мл води
- 1 ст. л цукру
Приготування покроково:
1. Для приготування гарбузового пюре очищаємо гарбуз від шкірки та нарізаємо невеликими кубиками. Перекладаємо в каструльку, додаємо 1 ст. л цукру, заливаємо 100 мл води і проварюємо 15-20 хвилин на повільному вогні. Даємо трохи охолонути та товчемо або перемелюємо блендером.
2. Поки пюре остигає, готуємо тісто. Яйця, цукор та дрібку солі добре збиваємо у піну. Додаємо олію та гарбузове пюре, добре перемішуємо.
3. Сюди ж просіюємо борошно і розпушувач. Замішуємо тісто. Додаємо родзинки і натираємо цедру одного апельсина. Викладаємо тісто у форму для випікання. За бажанням можна зробити один великий кекс або запекти тісто в порційних формочках.
4. Випікаємо 40-50 хвилин за температури 180°C. Час випікання залежить від розміру форми. Готовність перевіряємо зубочисткою. Даємо кексу охолонути і посипаємо зверху цукровою пудрою.
Відеоверсія рецепту:
Смачного!
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