Ніжний крем-сир із кефіру: дуже простий рецепт

Якщо любите експериментувати — цей рецепт для вас.

Крем-сир із цього найпростішого рецептом виходить дуже смачним і неймовірно ніжним. Його можна використовувати під час приготування різних десертів, наприклад, "Тирамісу", заправляти ним салати або мазати на хліб. Але найпрекрасніше, що виходить цей сир дуже бюджетним.

Інгредієнти:

кефір - 1 літр (2,5% жирності)

Інвентар:

марля

миска

Приготування:

Візьміть пакет із кефіром і покладіть в морозильну камеру до його повного замерзання.

Дістаньте кефір із морозильної камери, перекладіть в марлю, попередньо складену в три шари, і підвісьте над мискою. Під час танення від тепла кімнатної температури сироватка буде стікати в миску, а в марлі залишиться м'який і ніжний сир.

Витримувати його наввисячки варто близько 12 годин.

Після закінчення цього часу зніміть марлю, дістаньте з неї готовий сир і перекладіть в посуд.

У такий сир можна додати зелень, улюблені спеції і використовувати, як намазки для бутербродів. А якщо додати ванільний екстракт і цукрову пудру - вийде чудовий крем для торта.

Сироватку виливати не поспішайте, адже з неї можна приготувати дуже смачні оладки.

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