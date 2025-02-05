Ніжний тушкований кролик з овочами: легкий рецепт смачної страви

Якщо ви хочете здивувати близьких смачним та вишуканим обідом, цей рецепт тушкованого кролика з овочами стане чудовим вибором.
На сторінці romayemets розповіли про метод приготування страви, яка поєднує у собі ніжність м’яса та аромат свіжих овочів, а також смакову гармонію вина, яблучного соку та спецій.
Інгредієнти
- Кролик
- 1 шт.
- Сіль
- 1/2 ч.л
- Олія соняшникова
- 1 ст.л
- Корінь селери
- 200 г
- Морква
- 200 г
- Фенхель
- 100 г
- Часник
- 5 зубчиків
- Біле сухе вино
- 1/2 склянки
- Чебрець
- 5 гілочок
- Суміш перцю
- 1/2 ч.л
- Насіння коріандру
- 1/3 ч.л
- Яблучний сік
- 1 склянка
- Вода
- 1 склянка
- Оливки зелені
- 5 шт.
- Кріп або петрушка
- 6 гілочок
Приготування
- Спершу кролика ретельно наріжте на середні шматочки та трохи посоліть.
- Потім нагрійте соняшникову олію у великій каструлі на середньому вогні та обсмажте кролика до утворення румʼяної скоринки з усіх боків.
- Водночас нарізані овочі – корінь селери, моркву, фенхель та кілька зубчиків часнику – також піддайте легкому обсмаженню.
- Після того як кролик набуде румʼяної скоринки, а овочі трохи обсмажаться, акуратно додайте їх до мʼяса. До цього моменту у каструлі вже має з’явитися чудовий аромат обсмажених інгредієнтів, який стане основою подальшого тушкування.
- Влийте біле сухе вино, додайте чебрець, суміш перцю та насіння коріандру, які підкреслять аромат овочів і мʼяса.
- До кролика та овочів додайте по одному стакану яблучного соку та води.
- Після додавання всіх інгредієнтів накрийте каструлю пергаментом та кришкою, щоб зберегти тепло та аромат. Тушкуйте на маленькому вогні протягом двох годин.
- Після завершення тушкування додайте нарізані оливки та рублену зелень, ретельно перемішайте все разом.
Поради:
- Обсмажуйте мʼясо та овочі окремо, це допоможе краще розкрити аромати та зберегти текстуру мʼяса.
- Довге тушкування на маленькому вогні – ключ до досягнення ніжної консистенції мʼяса та насиченого смаку соусу.
- Зверніть увагу на співвідношення яблучного соку та води, щоб не розбавити смак, але й забезпечити достатню кількість рідини для тушкування.
@romayemets Рецепт тушкованого ніжного кролика з овочами. Рецепт: Кролик-1 шт. Сіль-1/2 ч.л. Олія соняшникова-1 ст.л. Корінь селери-200 гр Морква-200 гр. Фенхель-100 гр. Часник-5 цубчиків. Біле сухе вино-1/2 стакана. Чебрець-5 гілочок. Суміш перцю-1/2 ч.л. Насіня коріандру-1/3 ч.л. Яблучний сік-1 стакан. Вода-1 ст. Оливки зелені -5 шт. Кріп і петрушка-6 гілочок Приготування: ✅Кролика нарізаємо на середні шматочки. ✅Солимо та смажимо на середньому нагріві на олії до румʼяно скоринки з усіх сторін. ✅Також обсмажуємо нарізані овочі(корінь селери, морква, фенхель і пару зубчиків часнику). ✅Овочі додаємо до кролика та вливаємо пів склянки білого вина. ✅Додаємо чебрець, суміш перцю, насіння коріандру. ✅Заливаємо все по одному стакану яблучного соку та води. ✅Накриваємо пергаментом та кришкою. ✅Тушкуємо на маленькому нагріві дві години. ✅За цей період кролик стане ніжним, а на дні каструлі утвориться дуже смачний соус. ✅В кінці додаємо рублену зелень та оливки нарізані, перемішуємо. ✅Просто та смачно.#кролик #кролики #кроликрецепт #мясо #простірецепти #food #дієтичнірецепти #нутрициолог #нутрициология ♬ оригінальний звук - Рома Ємець
Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто цінує складні смакові композиції, але хоче приготувати страву вдома з мінімальними зусиллями. Легкість приготування та вишуканість смаку роблять його чудовою опцією для святкових столів або затишних сімейних вечорів.
Смачного!
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