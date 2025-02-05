Ніжний тушкований кролик з овочами: легкий рецепт смачної страви

Якщо ви хочете здивувати близьких смачним та вишуканим обідом, цей рецепт тушкованого кролика з овочами стане чудовим вибором.

На сторінці romayemets розповіли про метод приготування страви, яка поєднує у собі ніжність м’яса та аромат свіжих овочів, а також смакову гармонію вина, яблучного соку та спецій.

Інгредієнти Кролик 1 шт. Сіль 1/2 ч.л Олія соняшникова 1 ст.л Корінь селери 200 г Морква 200 г Фенхель 100 г Часник 5 зубчиків Біле сухе вино 1/2 склянки Чебрець 5 гілочок Суміш перцю 1/2 ч.л Насіння коріандру 1/3 ч.л Яблучний сік 1 склянка Вода 1 склянка Оливки зелені 5 шт. Кріп або петрушка 6 гілочок

Приготування

Спершу кролика ретельно наріжте на середні шматочки та трохи посоліть. Потім нагрійте соняшникову олію у великій каструлі на середньому вогні та обсмажте кролика до утворення румʼяної скоринки з усіх боків. Водночас нарізані овочі – корінь селери, моркву, фенхель та кілька зубчиків часнику – також піддайте легкому обсмаженню. Після того як кролик набуде румʼяної скоринки, а овочі трохи обсмажаться, акуратно додайте їх до мʼяса. До цього моменту у каструлі вже має з’явитися чудовий аромат обсмажених інгредієнтів, який стане основою подальшого тушкування. Влийте біле сухе вино, додайте чебрець, суміш перцю та насіння коріандру, які підкреслять аромат овочів і мʼяса. До кролика та овочів додайте по одному стакану яблучного соку та води. Після додавання всіх інгредієнтів накрийте каструлю пергаментом та кришкою, щоб зберегти тепло та аромат. Тушкуйте на маленькому вогні протягом двох годин. Після завершення тушкування додайте нарізані оливки та рублену зелень, ретельно перемішайте все разом.

Поради:

Обсмажуйте мʼясо та овочі окремо, це допоможе краще розкрити аромати та зберегти текстуру мʼяса.

Довге тушкування на маленькому вогні – ключ до досягнення ніжної консистенції мʼяса та насиченого смаку соусу.

Зверніть увагу на співвідношення яблучного соку та води, щоб не розбавити смак, але й забезпечити достатню кількість рідини для тушкування.

#кролики #кроликрецепт #мясо #простірецепти #food #дієтичнірецепти #нутрициолог #нутрициология ♬ оригінальний звук - Рома Ємець @romayemets Рецепт тушкованого ніжного кролика з овочами. Рецепт: Кролик-1 шт. Сіль-1/2 ч.л. Олія соняшникова-1 ст.л. Корінь селери-200 гр Морква-200 гр. Фенхель-100 гр. Часник-5 цубчиків. Біле сухе вино-1/2 стакана. Чебрець-5 гілочок. Суміш перцю-1/2 ч.л. Насіня коріандру-1/3 ч.л. Яблучний сік-1 стакан. Вода-1 ст. Оливки зелені -5 шт. Кріп і петрушка-6 гілочок Приготування: ✅Кролика нарізаємо на середні шматочки. ✅Солимо та смажимо на середньому нагріві на олії до румʼяно скоринки з усіх сторін. ✅Також обсмажуємо нарізані овочі(корінь селери, морква, фенхель і пару зубчиків часнику). ✅Овочі додаємо до кролика та вливаємо пів склянки білого вина. ✅Додаємо чебрець, суміш перцю, насіння коріандру. ✅Заливаємо все по одному стакану яблучного соку та води. ✅Накриваємо пергаментом та кришкою. ✅Тушкуємо на маленькому нагріві дві години. ✅За цей період кролик стане ніжним, а на дні каструлі утвориться дуже смачний соус. ✅В кінці додаємо рублену зелень та оливки нарізані, перемішуємо. ✅Просто та смачно. #кролик

Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто цінує складні смакові композиції, але хоче приготувати страву вдома з мінімальними зусиллями. Легкість приготування та вишуканість смаку роблять його чудовою опцією для святкових столів або затишних сімейних вечорів.

Смачного!

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