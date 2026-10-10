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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
1183
Час на прочитання
1 хв

Ніжна гарбузова запіканка: рецепт осіннього смаколика

Повітряна, ароматна та помірно солодка — ця гарбузова запіканка може стати ідеальним варіантом затишного осіннього десерту.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
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гарбузова запіканка tiktok.com/@bude_smachno_razom

гарбузова запіканка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Коли хочеться чогось солодкого, але не надто важкого для шлунка, гарбузова запіканка — ідеальний варіант. Соковитий гарбуз, вершкова заливка та легкий аромат ванілі перетворюються у духовці на ніжну страву із золотистою скоринкою, про рецепт цього десерту розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

гарбуз
500 г
манка
1 ст. л
цукор
1 ст. л
вершкове масло
10 г
сметана
100 мл
яйця
2 шт.
ванільний цукор
1 ч. л

За бажанням готову запіканку можна прикрасити цукровою пудрою.

Приготування

  1. Гарбуз очистьте та натріть на великій тертці.

  2. Розділіть його на три однакові частини.

  3. Форму для запікання змастіть вершковим маслом.

  4. Викладіть перший шар гарбуза, посипте його манкою та цукром.

  5. Повторіть те саме ще двічі та сформуйте три шари.

  6. Для заливки збийте яйця зі сметаною та ванільним цукром.

  7. Рівномірно вилийте суміш на гарбуз.

  8. Поставте форму у розігріту до 180°C духовку приблизно на 30 хв.

  9. Запіканка має добре пропектися та мати ніжну золотисту скоринку.

  10. Перед подаванням присипте її цукровою пудрою.

Ця запіканка чудово підходить для тих випадків, коли хочеться домашньої випічки без тіста та довгого приготування.

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