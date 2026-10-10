Ніжна гарбузова запіканка: рецепт осіннього смаколика

гарбузова запіканка tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Коли хочеться чогось солодкого, але не надто важкого для шлунка, гарбузова запіканка — ідеальний варіант. Соковитий гарбуз, вершкова заливка та легкий аромат ванілі перетворюються у духовці на ніжну страву із золотистою скоринкою, про рецепт цього десерту розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти гарбуз 500 г манка 1 ст. л цукор 1 ст. л вершкове масло 10 г сметана 100 мл яйця 2 шт. ванільний цукор 1 ч. л

За бажанням готову запіканку можна прикрасити цукровою пудрою.

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Приготування

Гарбуз очистьте та натріть на великій тертці. Розділіть його на три однакові частини. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть перший шар гарбуза, посипте його манкою та цукром. Повторіть те саме ще двічі та сформуйте три шари. Для заливки збийте яйця зі сметаною та ванільним цукром. Рівномірно вилийте суміш на гарбуз. Поставте форму у розігріту до 180°C духовку приблизно на 30 хв. Запіканка має добре пропектися та мати ніжну золотисту скоринку. Перед подаванням присипте її цукровою пудрою.

Ця запіканка чудово підходить для тих випадків, коли хочеться домашньої випічки без тіста та довгого приготування.

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