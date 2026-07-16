Ніжна вершкова ковбаса з курки: як приготувати домашній мʼясний делікатес

Ніжна вершкова ковбаса з курки tiktok.com/@innakluchnik31

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Забудьте про магазинну ковбасу з довгим списком незрозумілих інгредієнтів. Домашня вершкова ковбаса з курки чи індички — це ніжна текстура, насичений смак і простий склад, який можна контролювати самостійно. На фудсторінці Recipe for happiness розповіли про рецепт, який легко повторити вдома та отримати справжній м’ясний делікатес для сніданків, перекусів і святкової тарілки.

Інгредієнти куряче чи індиче філе 1 кг суміш для засолювання 25 г вершки 200 г

Приготування

Спочатку м’ясо потрібно пропустити через м’ясорубку. До фаршу додайте суміш для засолювання та добре перемішайте. Після цього залиште фарш у холодильнику для просолювання на 1–2 доби. Саме цей етап допомагає м’ясу набрати насиченого смаку та правильної текстури. Далі додайте до фаршу дуже холодні вершки та перебийте масу блендером до максимально ніжної, однорідної консистенції. Готовий фарш наповніть у ковбасну оболонку. Наступний етап — повільне запікання. Важливий нюанс: ковбасу потрібно поставити у холодну духовку, потім увімкнути температуру 80°C і готувати протягом 3–3,5 години. Після приготування охолодіть ковбасу під холодною водою, а потім перекладіть у холодильник для повного охолодження.

Подавання

Ніжна вершкова ковбаса стане чудовою основою для ранкового бутерброда, доповненням до домашнього сніданку чи частиною святкової м’ясної тарілки. Вона добре поєднується зі свіжим хлібом, зеленню, овочами, домашніми соусами чи просто може бути самостійною закускою, у якій головний акцент — чистий смак якісного м’яса.

Домашня ковбаса — це не складний кулінарний проєкт, а можливість створити щось особливе власноруч.

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