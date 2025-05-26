Ніжне куряче філе з пюре з зеленого горошку: рецепт ідеальної вечері для всієї родини

Ніжне куряче філе з пюре з зеленого горошку: ідеальна вечеря для всієї родини / © Credits

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На сторінці dushevna_kuhnya розповіли, як приготувати ресторанну класику у домашньому виконанні: соковите куряче філе у ніжному вершковому соусі та оригінальне пюре з зеленого горошку. Це не тільки смачно, а й корисно.

Інгредієнти (на 4 порції)

Для курячого філе

Куряче філе 2 шт. (500–600 г)

Стиглий помідор 1 шт. (50–100 г чері)

Шпинат 50 г

Вершки 150 мл

Олія 1 ст. л

Вершкове масло 20 г

Сухий часник 1 ч. л

Сіль

Перець

Італійські трави (або базилік)

Для пюре з зеленого горошку

Зелений горошок (свіжий чи заморожений) 400 г

Вершки 50 мл

Вершкове масло 10 г

Сіль

Лимонний сік ½ ч. л

Приготування

Зробіть на філе надрізи впоперек, не прорізайте до кінця — це допоможе швидше приготувати його та зробить соковитішим. У великій сковороді розігрійте олію та швидко обсмажте філе до легкої рум’яної скоринки з обох боків (приблизно по 3–4 хв). Зніміть філе та залиште на тарілці. У тій самій сковороді розтопіть вершкове масло, додайте нарізані помідори. Тушкуйте 1–2 хв, поки вони не стануть м’якими. Вкиньте шпинат, сухий часник, улюблені спеції (наприклад, суміш середземноморських трав), перемішайте. Влийте вершки, за потреби додайте ще солі та перцю. Покладіть обсмажене куряче філе у соус, накрийте кришкою та тушкуй на слабкому вогні 7–10 хв до повної готовності м’яса. Закип’ятіть воду, додайте зелений горошок і варіть 4–5 хв (до м’якості). Якщо використовуєте заморожений — не розморожуй завчасно. Злийте воду, додайте вершкове масло, вливайте вершки, трішки солі та, за бажанням, лимонний сік. Збивайте блендером до однорідної текстури. Якщо маса надто густа — додайте ще трохи вершків або ложку теплої води.

Подача

На дно тарілки викладіть ложку пюре з зеленого горошку, зверху — шматочки ніжного курячого філе з вершковим соусом. Прикрасьте листочками зелені, мікрогріном або посипте подрібненими горішками (наприклад, кедровими чи мигдалевими пластівцями) — це додасть текстури та смакової глибини.

Ця страва — приклад того, як із простих інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Вона стане чудовим варіантом для вечері на двох, недільного обіду чи навіть святкової події, коли хочеться чогось домашнього, але особливого.

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