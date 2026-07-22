Ніжний грибний паштет: простий рецепт ідеального намащення

грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

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Домашній паштет — це завжди насичений смак і прості інгредієнти. На сторінці anny.cooking розповіли про рецепт ніжного грибного паштету, який чудово смакує як на сніданок, так і як закуска до святкового столу. А ще його легко зробити пісним, достатньо замінити вершкове масло на рослинне та не додавати плавлений чи крем-сир.

грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

Інгредієнти цибуля 1 шт. морква 1 шт. шампіньйони 500 г часник 1 зубчик сіль ½ ч. л мелений чорний перець ½ ч. л плавлений сир 1 шт. (або 100 г крем-сиру) вершкове масло 50 г

грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

Приготування

На розігрітій сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості. Додайте натерту моркву та готуйте разом ще близько 5 хв. Після цього всипте нарізані шампіньйони. Коли гриби пустять сік, додайте подрібнений часник і продовжуйте обсмажувати, доки вся зайва волога повністю не випарується. Готову овочево-грибну суміш перекладіть у чашу блендера. Додайте сіль, перець, вершкове масло та плавлений сирок або крем-сир. Збийте до однорідної, ніжної консистенції. Перекладіть паштет у форму чи контейнер. За бажанням прикрасьте зверху обсмаженими грибами та полийте невеликою кількістю розтопленого вершкового масла. Перед подачею охолодіть паштет у холодильнику, щоб його текстура стала ще щільнішою та кремовою.

Ніжний грибний паштет — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна приготувати вишукану домашню закуску. Він стане ідеальним доповненням до сніданку, святкового столу чи легкого перекусу, а можливість легко адаптувати рецепт до пісного меню робить його ще універсальнішим.

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