- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 2 хв
Ніжний грибний паштет: простий рецепт ідеального намащення
Грибний паштет — одна з тих універсальних страв, що однаково пасує до хрусткого багета, свіжого тосту чи домашнього хліба. Він має ніжну кремову текстуру, насичений аромат обсмажених шампіньйонів і приготувати його можна без складних кулінарних технік.
Домашній паштет — це завжди насичений смак і прості інгредієнти. На сторінці anny.cooking розповіли про рецепт ніжного грибного паштету, який чудово смакує як на сніданок, так і як закуска до святкового столу. А ще його легко зробити пісним, достатньо замінити вершкове масло на рослинне та не додавати плавлений чи крем-сир.
Інгредієнти
- цибуля
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- шампіньйони
- 500 г
- часник
- 1 зубчик
- сіль
- ½ ч. л
- мелений чорний перець
- ½ ч. л
- плавлений сир
- 1 шт. (або 100 г крем-сиру)
- вершкове масло
- 50 г
Приготування
На розігрітій сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості.
Додайте натерту моркву та готуйте разом ще близько 5 хв.
Після цього всипте нарізані шампіньйони.
Коли гриби пустять сік, додайте подрібнений часник і продовжуйте обсмажувати, доки вся зайва волога повністю не випарується.
Готову овочево-грибну суміш перекладіть у чашу блендера.
Додайте сіль, перець, вершкове масло та плавлений сирок або крем-сир.
Збийте до однорідної, ніжної консистенції.
Перекладіть паштет у форму чи контейнер.
За бажанням прикрасьте зверху обсмаженими грибами та полийте невеликою кількістю розтопленого вершкового масла.
Перед подачею охолодіть паштет у холодильнику, щоб його текстура стала ще щільнішою та кремовою.
Ніжний грибний паштет — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна приготувати вишукану домашню закуску. Він стане ідеальним доповненням до сніданку, святкового столу чи легкого перекусу, а можливість легко адаптувати рецепт до пісного меню робить його ще універсальнішим.