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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Ніжний грибний паштет: простий рецепт ідеального намащення

Грибний паштет — одна з тих універсальних страв, що однаково пасує до хрусткого багета, свіжого тосту чи домашнього хліба. Він має ніжну кремову текстуру, насичений аромат обсмажених шампіньйонів і приготувати його можна без складних кулінарних технік.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Коментарі
грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

Домашній паштет — це завжди насичений смак і прості інгредієнти. На сторінці anny.cooking розповіли про рецепт ніжного грибного паштету, який чудово смакує як на сніданок, так і як закуска до святкового столу. А ще його легко зробити пісним, достатньо замінити вершкове масло на рослинне та не додавати плавлений чи крем-сир.

грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

Інгредієнти

цибуля
1 шт.
морква
1 шт.
шампіньйони
500 г
часник
1 зубчик
сіль
½ ч. л
мелений чорний перець
½ ч. л
плавлений сир
1 шт. (або 100 г крем-сиру)
вершкове масло
50 г
грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибний паштет tiktok.com/@anny.cooking

Приготування

  1. На розігрітій сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості.

  2. Додайте натерту моркву та готуйте разом ще близько 5 хв.

  3. Після цього всипте нарізані шампіньйони.

  4. Коли гриби пустять сік, додайте подрібнений часник і продовжуйте обсмажувати, доки вся зайва волога повністю не випарується.

  5. Готову овочево-грибну суміш перекладіть у чашу блендера.

  6. Додайте сіль, перець, вершкове масло та плавлений сирок або крем-сир.

  7. Збийте до однорідної, ніжної консистенції.

  8. Перекладіть паштет у форму чи контейнер.

  9. За бажанням прикрасьте зверху обсмаженими грибами та полийте невеликою кількістю розтопленого вершкового масла.

  10. Перед подачею охолодіть паштет у холодильнику, щоб його текстура стала ще щільнішою та кремовою.

Ніжний грибний паштет — чудовий приклад того, як із простих продуктів можна приготувати вишукану домашню закуску. Він стане ідеальним доповненням до сніданку, святкового столу чи легкого перекусу, а можливість легко адаптувати рецепт до пісного меню робить його ще універсальнішим.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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