Ніжний паштет із курячої печінки з вишневим конфі: рецепт смачного намащення на хліб

Паштет із курячої печінки з вишневим конфі / © Credits

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Є страви, які не потребують складних технік приготування чи екзотичних інгредієнтів, щоб справити враження. Паштет із курячої печінки — саме такий варіант. Однак якщо доповнити його яблуками, ароматними розмарином і чебрецем, а зверху викласти густе вишневе конфі, знайоме закушування заграє зовсім новими смаками.

Фудблогерка Alina Prokuda пропонує рецепт, у якому ніжність печінкового паштету поєднується з яскравою фруктовою ноткою. Вишня додає легкої кислинки, вершки роблять консистенцію шовковистою, а підсмажений хліб на заквасці стає ідеальним доповненням.

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Інгредієнти

Для печінкового паштету:

куряча печінка — приблизно 900 г

цибуля шалот — 2 шт.

велика морква — 1 шт.

зелені яблука — 2 шт.

вершки — 150 мл

часник

сіль

мелений чорний перець

свіжий чебрець — кілька гілочок

розмарин — кілька гілочок

Для вишневого конфі:

заморожена вишня без кісточок — 200 г

цукор — 1 ст. л.

кукурудзяний крохмаль — ½ ч. л.

вода — 30 мл

вершкове масло — 1 ст. л.

Для подавання:

підсмажений хліб на заквасці

багет

хрусткі крекери

Приготування

Розігрійте духовку до 180 °C. Курячу печінку очистьте від плівок і зайвих прожилок, за потреби промийте та ретельно обсушіть. Цибулю шалот, моркву та яблука наріжте великими шматочками. Викладіть печінку, овочі та яблука до форми для запікання. Додайте часник, сіль, перець, чебрець і розмарин. Саме трави нададуть страві того самого затишного, трохи осіннього аромату. Поставте форму до духовки приблизно на 40–45 хв. Час може змінюватися залежно від розміру шматочків та особливостей духовки. Дістаньте форму з духовки та видаліть жорсткі стебла трав. Перекладіть печінку, яблука, моркву, шалот і часник до блендера. За бажанням додайте вершки кімнатної температури та перебийте все до однорідної, шовковистої консистенції. Якщо любите насиченіший смак печінки, вершки можна не додавати, паштет однаково матиме виразний характер. Спробуйте масу та за потреби скоригуйте кількість солі й перцю. Викладіть заморожену вишню у невелику каструлю, додайте цукор і вершкове масло. Окремо розмішайте у воді кукурудзяний крохмаль до однорідності. Влийте суміш до вишні та готуйте на середньому вогні, помішуючи, доки ягоди не пустять сік, а соус не загусне. Якщо хочете отримати гладеньку, майже дзеркальну текстуру, протріть конфі через сито. Якщо ж вам подобаються шматочки ягід, залиште все, як є. Перекладіть паштет до контейнера або гарної керамічної форми. Розрівняйте поверхню і розподіліть зверху вишневе конфі. Поставте страву до холодильника, щоб вона повністю охолола та набула щільнішої консистенції. Після охолодження паштет буде зручніше намащувати на хліб, а ягідний шар матиме особливо апетитний вигляд.

Подавання

Найпростіший варіант — скибочки хліба на заквасці, підсмажені до золотистої скоринки. Їхній хрусткий край і легка кислинка чудово доповнюють ніжний паштет. Для святковішого подавання можна обрати:

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хрусткі крекери — для швидкої закуски до приходу гостей

підсмажений багет — для ефектної дошки з невеликими канапками

скибочки свіжого яблука — якщо хочеться підкреслити фруктові нотки страви

свіжий чебрець — для аромату та гарного фінального штриха

Паштет можна подати як частину закусочної дошки, доповнити його хлібом, свіжими фруктами та іншими улюбленими закусками.

Паштет із курячої печінки з вишневим конфі — чудовий приклад того, як кілька простих інгредієнтів можуть створити страву з ресторанним виглядом. Яблука пом’якшують смак печінки, вершки додають кремовості, ароматні трави створюють глибину, а вишня завершує композицію приємною солодко-кислою ноткою.

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