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Новорічна закуска з курки, сиру та горіхів

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
270 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
153
Час на прочитання
1 хв
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Новорічна закуска з курки, сиру та горіхів

Новорічна закуска з курки, сиру та горіхів / Фото: Credits

Особливість приготування такої закуски в тому, що вона не вимагає часу на просочення, її можна одразу подавати на стіл. Кульки, приготовані з м'яса курки з додаванням яєць та сиру, обвалені в насінні та горіхах будуть дуже ніжною, ситною, порційною закускою.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
яйця
2 шт.
сир твердий
120 г
сметана
3 ст. л.
часник
2 зубчики
горіхи
100 г
перець чорний мелений
сіль
свіжа зелень
  1. Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин. Остудіть у бульйоні і дрібно наріжте.
  2. Яйця відваріть 10 хвилин після закипання води.
  3. Сир та яйця натріть на дрібній тертці.
  4. Для соусу змішайте сметану з часником, видавленим через прес. Додайте перець та сіль. Перемішайте. З'єднайте філе, яйця, сир та соус. Все добре перемішайте.
  5. В окрему тарілку викладіть горіхи, подрібнені на дрібну крихту.
  6. Сформуйте з маси кульки невеликого розміру та обваляйте їх у горіховій крихті з усіх боків. Прикрасьте зеленню.
  7. Перекладіть сформовані кульки на блюдо та подавайте до столу.

Поради:

  • Сметану можна замінити на майонез.
  • Горіхи можуть бути будь-які, також можна використовувати насіння.

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Дата публікації
Перегляди
153
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