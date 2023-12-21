Новорічна закуска з курки, сиру та горіхів

Особливість приготування такої закуски в тому, що вона не вимагає часу на просочення, її можна одразу подавати на стіл. Кульки, приготовані з м'яса курки з додаванням яєць та сиру, обвалені в насінні та горіхах будуть дуже ніжною, ситною, порційною закускою.