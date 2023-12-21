Новорічна закуска з курки, сиру та горіхів

Особливість приготування такої закуски в тому, що вона не вимагає часу на просочення, її можна одразу подавати на стіл. Кульки, приготовані з м'яса курки з додаванням яєць та сиру, обвалені в насінні та горіхах будуть дуже ніжною, ситною, порційною закускою.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- яйця
- 2 шт.
- сир твердий
- 120 г
- сметана
- 3 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- горіхи
- 100 г
- перець чорний мелений
- сіль
- свіжа зелень
- Куряче філе відваріть у підсоленій воді 20 хвилин. Остудіть у бульйоні і дрібно наріжте.
- Яйця відваріть 10 хвилин після закипання води.
- Сир та яйця натріть на дрібній тертці.
- Для соусу змішайте сметану з часником, видавленим через прес. Додайте перець та сіль. Перемішайте. З'єднайте філе, яйця, сир та соус. Все добре перемішайте.
- В окрему тарілку викладіть горіхи, подрібнені на дрібну крихту.
- Сформуйте з маси кульки невеликого розміру та обваляйте їх у горіховій крихті з усіх боків. Прикрасьте зеленню.
- Перекладіть сформовані кульки на блюдо та подавайте до столу.
Поради:
- Сметану можна замінити на майонез.
- Горіхи можуть бути будь-які, також можна використовувати насіння.
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