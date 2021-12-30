Новорічне печиво "Ялинки та зірочки"

Новорічний настрій приходить разом із клопотами щодо підготовки до свята.

Не залишайте все на останній день, а намагайтеся максимально зробити напередодні. Так, наприклад, заздалегідь можна спекти імбирні пряники та печиво "Ялинки та зірочки".

До речі, робота з таким печивом – чудова нагода залучити до процесу дітей. Будьте впевнені, вони із задоволенням вирізатимуть фігурки з тіста, а потім прикрашатимуть їх. І нехай їхнж печиво матиме зовсім не такий вигляд, але воно точно буде найсмачніше.

Інгредієнти:

500-550 г борошна

150 г цукру

150 г вершкового масла

2 яйця

1 апельсин

2-3 чайні ложки ванільного цукру

2-3 чайні ложки розпушувача

Приготування

З апельсина теркою зняти цедру та видавити сік.

Вершкове масло розтерти з цукром і ванільним цукром до однорідного стану, вбити яйця, влити 50 мл апельсинового соку, додати апельсинову цедру і добре вимішати.

Борошно просіяти з розпушувачем, всипати в суміш і замісити тісто.

Готове тісто розкотити шаром завтовшки 2-3 мм, вирізати печиво і викласти на застелене пергаментом деко.

Випікати 10-15 хвилин за 180°С.

На замітку

Крім апельсинової цедри та ванільного цукру, для ароматизації тіста можна використовувати лимонну цедру, мелену корицю та тертий мускатний горіх або мигдаль.

Щоб печиво мало святковий вигляд і створювало відповідний настрій, готові зірочки полийте розтопленим білим шоколадом, а ялинки – цукровою глазур'ю, підфарбованою в зелений колір, і притрусіть кондитерським посипанням.

Якщо перед випіканням у верхівках ялинок та зірочок зробити отвори, то готовим печивом можна буде прикрасити новорічну ялинку.

Для новорічного печива підійдуть спеціальні вирубки у вигляді сніжинок, сніговиків, валянків, рукавичок тощо.

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