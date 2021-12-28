Новорічне печиво з варенням: веганський рецепт

Традиційна різдвяна випічка на сучасний лад: веганська, безглютенова та створена із використанням локальних продуктів без цукру.
Пропонуємо рецепт від засновниці Glossary Organic Products і екофонду Glossary Foundation Анастасії Цибуляк.
Час підготування – 30 хв
Час приготування – 10 хв
Інгредієнти, на 12 шт.
- 125 г безлактозного маргарину
- 60 г цукрової пудри + трохи для посипання 70 г рисового борошна
- дрібка солі
- 125 г простого борошна
- вишневе варення
Приготування
Розігрійте духовку до 160°C.
Збийте маргарин і цукор до утворення піни (не менше хвилини), потім додайте рисове борошно і сіль, і знову збийте. Додайте просте борошно і повільно перемішайте, поки не перетвориться на розсипчасте тісто. (На цьому етапі воно має розвалюватися, не панікуйте!).
Накрийте два дека пергаментом для випічки або пергаментним папером. Розкотіть тісто до товщини 3 мм.
Використовуйте ніж у формі зірки, щоб вирізати якнайбільше печива і викласти його на листи. Потім скачайте обрізки разом, поверніть і знову наріжте. Продовжуйте, доки все тісто не буде витрачено.
Потім за допомогою ножа у формі зірки меншого розміру виріжте вікна з половини печива і обережно видаліть серединки.
Випікайте в духовці 10-12 хв, зірочки цілі повинні бути на верхньому деці, а зірочки «віконні» – на нижньому. Не дайте їм підрум'янитися - вони повинні залишатися досить блідими, ви можете перевірити нижню частину зірочок, щоб переконатися, що вони засмажилися. Зніміть і помістіть на охолоджувальну решітку.
Коли печиво повністю охолоне, налийте по 1 ч. л. варення на кожну зірочку та розподіліть ножем по краях. Помістіть одну з віконних зірочок згори і за бажання посипте трохи цукровою пудрою.
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