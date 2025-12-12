ТСН у соціальних мережах

Новорічне печиво-ялинка: рецепт різдвяного смаколика

У грудні ми всі трохи діти, адже з тим самим нетерпінням чекаємо світла гірлянд, перших запахів мандаринів і традиційного різдвяного печива. І якщо класичні імбирні пряники ви вже вмієте готувати, час спробувати щось нове — ніжне та казково красиве.

Новорічне печиво ялинки tiktok.com_@top_havchik_cooking

Фудблогерка Anastasia Simashko поділилася рецептом ідеального новорічного печива ялинок — ніжного, крихкого та неймовірно стильного на вигляд. Це той випадок, коли десерт має такий само гарний вигляд, як і смак. І, що не менш важливо, готується дуже просто.

Інгредієнти

  • Вершкове масло 115 г

  • Цукрова пудра 70 г

  • Борошно 130 г

  • Кукурудзяний крохмаль 15 г

  • Жовток 1 шт.

  • Вершки 1 ст. л

  • Зелений харчовий барвник

Прикрашання

  • Мигдаль

  • Кондитерська посипка

Приготування

  1. Змішайте основу. Добре збийте м’яке вершкове масло з цукровою пудрою до пухкої, світлої маси.

  2. Додайте жовток і вершки. Перемішайте до однорідності.

  3. Додайте сухі інгредієнти. Введіть борошно та крохмаль. Замісіть м’яке тісто.

  4. Зробіть святковий колір. Введіть зелений барвник і ретельно вимісіть, щоб тісто набуло рівномірного відтінку ялинки.

  5. Сформуйте печиво. Перекладіть тісто у кондитерський мішок з насадкою «зірочка» і видавіть печиво у формі маленьких ялинок.

  6. Випікайте 10 хвилин у духовці, розігрітій до 170°C.

  7. Повністю остудіть печиво, перш ніж знімати його з дека, інакше воно може ламатися — структура дуже ніжна

  8. Поки печиво тепле, покладіть на його верхівку мигдаль — він імітуватиме вершечок ялинки. А після охолодження додайте трохи посипки, щоб створити ефект новорічних іграшок.

Це печиво чудово підходить для святкового столу, подарункових боксів або сімейної традиції — коли перед Різдвом усе наповнюється спокоєм, теплом і солодким запахом ванілі.

