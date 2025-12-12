Новорічне печиво-ялинка: рецепт різдвяного смаколика

Новорічне печиво ялинки tiktok.com_@top_havchik_cooking

Реклама

Фудблогерка Anastasia Simashko поділилася рецептом ідеального новорічного печива ялинок — ніжного, крихкого та неймовірно стильного на вигляд. Це той випадок, коли десерт має такий само гарний вигляд, як і смак. І, що не менш важливо, готується дуже просто.

Інгредієнти

Вершкове масло 115 г

Цукрова пудра 70 г

Борошно 130 г

Кукурудзяний крохмаль 15 г

Жовток 1 шт.

Вершки 1 ст. л

Зелений харчовий барвник

Прикрашання

Мигдаль

Кондитерська посипка

Приготування

Змішайте основу. Добре збийте м’яке вершкове масло з цукровою пудрою до пухкої, світлої маси. Додайте жовток і вершки. Перемішайте до однорідності. Додайте сухі інгредієнти. Введіть борошно та крохмаль. Замісіть м’яке тісто. Зробіть святковий колір. Введіть зелений барвник і ретельно вимісіть, щоб тісто набуло рівномірного відтінку ялинки. Сформуйте печиво. Перекладіть тісто у кондитерський мішок з насадкою «зірочка» і видавіть печиво у формі маленьких ялинок. Випікайте 10 хвилин у духовці, розігрітій до 170°C. Повністю остудіть печиво, перш ніж знімати його з дека, інакше воно може ламатися — структура дуже ніжна Поки печиво тепле, покладіть на його верхівку мигдаль — він імітуватиме вершечок ялинки. А після охолодження додайте трохи посипки, щоб створити ефект новорічних іграшок.

Це печиво чудово підходить для святкового столу, подарункових боксів або сімейної традиції — коли перед Різдвом усе наповнюється спокоєм, теплом і солодким запахом ванілі.