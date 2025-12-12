- Дата публікації
Новорічне печиво-ялинка: рецепт різдвяного смаколика
У грудні ми всі трохи діти, адже з тим самим нетерпінням чекаємо світла гірлянд, перших запахів мандаринів і традиційного різдвяного печива. І якщо класичні імбирні пряники ви вже вмієте готувати, час спробувати щось нове — ніжне та казково красиве.
Фудблогерка Anastasia Simashko поділилася рецептом ідеального новорічного печива ялинок — ніжного, крихкого та неймовірно стильного на вигляд. Це той випадок, коли десерт має такий само гарний вигляд, як і смак. І, що не менш важливо, готується дуже просто.
Інгредієнти
Вершкове масло 115 г
Цукрова пудра 70 г
Борошно 130 г
Кукурудзяний крохмаль 15 г
Жовток 1 шт.
Вершки 1 ст. л
Зелений харчовий барвник
Прикрашання
Мигдаль
Кондитерська посипка
Приготування
Змішайте основу. Добре збийте м’яке вершкове масло з цукровою пудрою до пухкої, світлої маси.
Додайте жовток і вершки. Перемішайте до однорідності.
Додайте сухі інгредієнти. Введіть борошно та крохмаль. Замісіть м’яке тісто.
Зробіть святковий колір. Введіть зелений барвник і ретельно вимісіть, щоб тісто набуло рівномірного відтінку ялинки.
Сформуйте печиво. Перекладіть тісто у кондитерський мішок з насадкою «зірочка» і видавіть печиво у формі маленьких ялинок.
Випікайте 10 хвилин у духовці, розігрітій до 170°C.
Повністю остудіть печиво, перш ніж знімати його з дека, інакше воно може ламатися — структура дуже ніжна
Поки печиво тепле, покладіть на його верхівку мигдаль — він імітуватиме вершечок ялинки. А після охолодження додайте трохи посипки, щоб створити ефект новорічних іграшок.
Це печиво чудово підходить для святкового столу, подарункових боксів або сімейної традиції — коли перед Різдвом усе наповнюється спокоєм, теплом і солодким запахом ванілі.