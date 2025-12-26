Новорічний вінок із камамбером і журавлиною: рецепт святкового десерту

Новорічний вінок із камамбером і журавлиною tiktok.com_@dianakovtun27

Реклама

На сторінці dianakovtun поділилася простим, але ефектним рецептом новорічного вінка з камамбером та журавлиною, який ідеально поєднує солодкі та солоні нотки, хрумку текстуру та святкову презентацію.

Інгредієнти Листкове бездріжджове тісто Камамбер Журавлина 200 г Цукор 70 г Крохмаль 1 ч. л Яйце 1 шт. Улюблені горіхи Цукрова пудра Гілочки розмарину

Приготування

Журавлину з цукром тушкуємо 5–10 хв до м’якості. Потім додаємо крохмаль, перемішуємо та тушкуємо ще кілька хвилин, так начинка стає густою та ароматною. Розкочуємо тісто та нарізаємо на трикутники. Камамбер нарізаємо на невеликі шматочки — саме вони стануть серцем вашого вінка. Викладаємо тісто за допомогою кулінарного кільця, навколо нього (див. відео). Потім, шар камамберу, тушкованої журавлини та улюблених горішків. Акуратно формуємо вінок. Змащуємо тісто яйцем і випікаємо за 180 °C 25 хв до золотистої скоринки. Після охолодження посипаємо цукровою пудрою та прикрашаємо гілочками розмарину.

Цей святковий вінок — ідеальний вибір для тих, хто хоче здивувати гостей, зробити стіл красивим і водночас насолодитися неймовірним смаком без зайвого клопоту.