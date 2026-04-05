Одеська паска з вершками — рецепт випічки, яка наповнить дім святковим ароматом
Є рецепти, які з часом перетворюються на добру традицію, саме такою є одеська паска. Вона ніжна, ароматна, трохи волога та неймовірно смачна.
Паска — це не просто десерт, а символ Великодня, затишку та родинних моментів. І якщо класичні рецепти вже знайомі, саме час спробувати щось особливе, наприклад, варіант із вершками, який робить тісто ніжнішим і насиченішим.
Фудблогерка та авторка сторінки Nata.cooking розповіла про рецепт здобної паски по-одеськи, яка поєднує у собі традиції та сучасні кулінарні хитрики.
Інгредієнти
Опара
молоко 150 мл
вершки 100 мл
живі дріжджі 35 г
цукор 1 ст. л
борошно 3–4 ст. л
Тісто
яйця 2 шт.
жовтки 3 шт.
цукор 180–200 г
міцний алкоголь 25 мл
сіль ¼ ч. л
куркума (для кольору, за бажанням) ¼–½ ч. л
цедра апельсина
борошна 600–650 г
вершкове масло 120 г
олія 50 мл
сухофрукти 100–200 г
Приготування
Сухофрукти
Промийте та замочіть сухофрукти у суміші алкоголю та апельсинового соку (1:1) мінімум на ніч, а краще на 24 години.
Перед додаванням обсушіть і присипте борошном, так вони рівномірно розподіляться у тісті.
Опара
Змішайте тепле, але не гаряче, молоко, вершки, дріжджі, цукор і борошно.
Накрийте та залиште у теплому місці на 20–30 хв. Готова опара повинна піднятися та стати повітряною, це сигнал, що дріжджі працюють правильно.
Замішування тіста
Яйця збийте з цукром і сіллю до пишної піни, це займе близько 3–4 хв.
Додайте алкоголь, куркуму та цедру апельсина.
Борошно вводьте поступово, у 3–4 етапи, щоб не «забити» тісто.
Коли воно почне формуватися, перекладіть його на робочу поверхню, змащену олією.
Замішуйте вручну приблизно 10 хв, а після додавання масла ще 10–20 хв. У результаті тісто має бути еластичним, м’яким і трохи «пливучим».
Лайфгак: кілька десятків разів «відбийте» тісто об стіл, це покращить структуру та зробить його менш липким.
Підйом
Залиште тісто у теплому місці на 1,5–2 години, поки воно не збільшиться у 2–3 рази.
Після цього обімніть тісто, додайте сухофрукти без рідини, акуратно вимішайте та розкладіть у форми.
Дайте підійти ще приблизно 40 хв.
Випікання
Випікайте за температури 170–175°C протягом 30–40 хв, залежно від розміру ваших пасок. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою, вона має бути сухою.
Одеська паска з вершками — це не просто ще один варіант великодньої випічки, а історія про тепло дому, неспішні ранки на кухні та традиції, які народжуються власноруч.