Одеська паска з вершками tiktok.com/@baking.and.more4u

Паска — це не просто десерт, а символ Великодня, затишку та родинних моментів. І якщо класичні рецепти вже знайомі, саме час спробувати щось особливе, наприклад, варіант із вершками, який робить тісто ніжнішим і насиченішим.

Фудблогерка та авторка сторінки Nata.cooking розповіла про рецепт здобної паски по-одеськи, яка поєднує у собі традиції та сучасні кулінарні хитрики.

Інгредієнти

Опара

молоко 150 мл

вершки 100 мл

живі дріжджі 35 г

цукор 1 ст. л

борошно 3–4 ст. л

Тісто

яйця 2 шт.

жовтки 3 шт.

цукор 180–200 г

міцний алкоголь 25 мл

сіль ¼ ч. л

куркума (для кольору, за бажанням) ¼–½ ч. л

цедра апельсина

борошна 600–650 г

вершкове масло 120 г

олія 50 мл

сухофрукти 100–200 г

Приготування

Сухофрукти

Промийте та замочіть сухофрукти у суміші алкоголю та апельсинового соку (1:1) мінімум на ніч, а краще на 24 години. Перед додаванням обсушіть і присипте борошном, так вони рівномірно розподіляться у тісті.

Опара

Змішайте тепле, але не гаряче, молоко, вершки, дріжджі, цукор і борошно. Накрийте та залиште у теплому місці на 20–30 хв. Готова опара повинна піднятися та стати повітряною, це сигнал, що дріжджі працюють правильно.

Замішування тіста

Яйця збийте з цукром і сіллю до пишної піни, це займе близько 3–4 хв. Додайте алкоголь, куркуму та цедру апельсина. Борошно вводьте поступово, у 3–4 етапи, щоб не «забити» тісто. Коли воно почне формуватися, перекладіть його на робочу поверхню, змащену олією. Замішуйте вручну приблизно 10 хв, а після додавання масла ще 10–20 хв. У результаті тісто має бути еластичним, м’яким і трохи «пливучим».

Лайфгак: кілька десятків разів «відбийте» тісто об стіл, це покращить структуру та зробить його менш липким.

Підйом

Залиште тісто у теплому місці на 1,5–2 години, поки воно не збільшиться у 2–3 рази. Після цього обімніть тісто, додайте сухофрукти без рідини, акуратно вимішайте та розкладіть у форми. Дайте підійти ще приблизно 40 хв.

Випікання

Випікайте за температури 170–175°C протягом 30–40 хв, залежно від розміру ваших пасок. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою, вона має бути сухою.

Одеська паска з вершками — це не просто ще один варіант великодньої випічки, а історія про тепло дому, неспішні ранки на кухні та традиції, які народжуються власноруч.