Одеський форшмак: рецепт і корисні поради від Савви Лібкіна

Одеський форшмак / © Credits

Відомий ресторатор Савва Лібкін поділився рецептом справжнього одеського форшмаку, який підкорює ніжною текстурою, збалансованим поєднанням оселедця та яблука і тим самим «одеським шармом».

Форшмак походить від німецького слова Vorspeise — «закуска». У східноєвропейській кухні він прижився як паштет із оселедця з додаванням цибулі та яблука. В Одесі ця страва отримала своє унікальне подавання — намащення на чорний хліб, ідеальний акомпанемент до охолодженої горілки або навіть келиха сухого білого вина.

Інгредієнти Оселедець (бажано дунайка «хлопчик», він жирніший та соковитіший) 1 шт. Кисле яблуко (ідеально підходить «Симиренка») 1 шт. Біла булочка (трохи підсушена) ½ шт. Молоко 100 мл Вершкове масло 100 г Маленька цибулина 1 шт. Лимон 1 шт. Сіль Чорний мелений перець

Приготування

Оселедець не потрошіть, а зніміть шкіру, зробіть кілька надрізів уздовж спини. Потім, коли будете тримати за хвіст, розріжте його навпіл — кістки залишаються на спинці, а ви отримуєте два чистих філе. Важливо ретельно вийняти всі дрібні кісточки. Відріжте скоринку з булочки. М’якуш замочіть у молоці на кілька хвилин, а потім добре відтисніть — він має стати ніжним, але не мокрим. Цибулю та яблуко очистьте і натріть на дрібній тертці. У яблука видаліть серцевину та насіння. Кислинка яблука зробить смак збалансованішим. У глибокій мисці поєднайте філе оселедця (дрібно порубане), відтиснуту булочку, терте яблуко, цибулю та м’яке вершкове масло. Додайте сіль, перець і трохи лимонного соку. Добре вимісіть, поки маса не стане однорідною.

Подавання

Форшмак — універсальний. Його можна подавати:

на чорному бородинському хлібі, злегка підсмаженому,

на грінках із білої булочки з краплею оливкової олії,

як намащення до картоплі чи навіть у мініканапках для святкового столу.

Поради

Оселедець краще брати жирний — саме такий дає ніжність і потрібну консистенцію.

Не переборщіть із цибулею, її завдання — надати гостроти, але не перебити смак.

Форшмак стає ще смачнішим наступного дня, коли інгредієнти добре «потоваришують».

Форшмак — це страва, яка об’єднує покоління. Його смак нагадує дитинство, теплі сімейні вечері та ту саму одеську атмосферу, де кухня завжди була серцем дому. Приготуйте форшмак за рецептом Савви Лібкіна — і на вашому столі з’явиться частинка справжньої Одеси.