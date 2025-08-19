- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 187
- Час на прочитання
- 2 хв
Одеський форшмак: рецепт і корисні поради від Савви Лібкіна
Форшмак — це більше, ніж закуска. Для Одеси він став частиною кулінарної культури, яка передається з покоління в покоління. І хоча ця страва має єврейське коріння, саме на березі Чорного моря вона набула особливого характеру та смаку.
Відомий ресторатор Савва Лібкін поділився рецептом справжнього одеського форшмаку, який підкорює ніжною текстурою, збалансованим поєднанням оселедця та яблука і тим самим «одеським шармом».
Форшмак походить від німецького слова Vorspeise — «закуска». У східноєвропейській кухні він прижився як паштет із оселедця з додаванням цибулі та яблука. В Одесі ця страва отримала своє унікальне подавання — намащення на чорний хліб, ідеальний акомпанемент до охолодженої горілки або навіть келиха сухого білого вина.
Інгредієнти
- Оселедець (бажано дунайка «хлопчик», він жирніший та соковитіший)
- 1 шт.
- Кисле яблуко (ідеально підходить «Симиренка»)
- 1 шт.
- Біла булочка (трохи підсушена)
- ½ шт.
- Молоко
- 100 мл
- Вершкове масло
- 100 г
- Маленька цибулина
- 1 шт.
- Лимон
- 1 шт.
- Сіль
-
- Чорний мелений перець
-
Приготування
Оселедець не потрошіть, а зніміть шкіру, зробіть кілька надрізів уздовж спини. Потім, коли будете тримати за хвіст, розріжте його навпіл — кістки залишаються на спинці, а ви отримуєте два чистих філе. Важливо ретельно вийняти всі дрібні кісточки.
Відріжте скоринку з булочки. М’якуш замочіть у молоці на кілька хвилин, а потім добре відтисніть — він має стати ніжним, але не мокрим.
Цибулю та яблуко очистьте і натріть на дрібній тертці. У яблука видаліть серцевину та насіння. Кислинка яблука зробить смак збалансованішим.
У глибокій мисці поєднайте філе оселедця (дрібно порубане), відтиснуту булочку, терте яблуко, цибулю та м’яке вершкове масло. Додайте сіль, перець і трохи лимонного соку. Добре вимісіть, поки маса не стане однорідною.
Подавання
Форшмак — універсальний. Його можна подавати:
на чорному бородинському хлібі, злегка підсмаженому,
на грінках із білої булочки з краплею оливкової олії,
як намащення до картоплі чи навіть у мініканапках для святкового столу.
Поради
Оселедець краще брати жирний — саме такий дає ніжність і потрібну консистенцію.
Не переборщіть із цибулею, її завдання — надати гостроти, але не перебити смак.
Форшмак стає ще смачнішим наступного дня, коли інгредієнти добре «потоваришують».
Форшмак — це страва, яка об’єднує покоління. Його смак нагадує дитинство, теплі сімейні вечері та ту саму одеську атмосферу, де кухня завжди була серцем дому. Приготуйте форшмак за рецептом Савви Лібкіна — і на вашому столі з’явиться частинка справжньої Одеси.