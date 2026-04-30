Оджахурі / © Credits

Реклама

Оджахурі вважається однією з найулюбленіших домашніх страв грузинської кухні. Її назва навіть перекладається як «сімейна» і це дуже точно передає її характер, адже вона проста у приготуванні, ситна та ніби створена для спільної родинної вечері.

Про рецепт її приготування розповіли на сторінці kastrulkavalidola, вона не потребує складних технік, але вимагає трохи терпіння, бо кожен інгредієнт проходить окремий етап обсмаження, щоб у результаті зібратися в єдину гармонійну композицію.

Інгредієнти картопля 4–5 шт. цибуля 3 шт. болгарський перець 2 шт. олія курячі ніжки 5 шт. часник 2 зубчики хмелі-сунелі 1 ч. л сіль помідор 1 шт. петрушка кінза кріп

Приготування

Спочатку наріжте картоплю, цибулю та болгарський перець. Розігрійте олію у сотейнику та обсмажте курячі ніжки до золотистої скоринки. Після цього дістаньте їх. У тій самій олії обсмажте картоплю до рум’яності. Вона має стати хрусткою зовні та м’якою всередині. Відкладіть її. На цій же основі обсмажте цибулю до легкого золотистого відтінку. Додайте болгарський перець, подрібнений часник, хмелі-сунелі та сіль. Поверніть у сотейник картоплю та курячі ніжки. Додайте нарізаний помідор. Накрийте кришкою та тушкуйте 15–20 хв, щоб усі смаки з’єдналися в єдине ціле. Перед подачею щедро посипте петрушкою, кінзою та кропом.

Золотиста картопля, соковита курка, ароматні спеції та свіжа зелень формують страву, яка однаково добре підходить і для буденної вечері, і для затишного сімейного застілля.

Реклама

Простота її приготування не означає простий смак, навпаки, саме у ній народжується його глибина.

Новини партнерів