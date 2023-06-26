Огірки малосольні з часником і кропом: готуються в пакеті

Малосольні огірочки в пакеті виходять хрусткими, просочені ароматом часнику, перцю і кропу.

Готуються дуже швидко: огірки миють, зрізають кінчики, складають до пакета і засипають цукром, сіллю та зеленню. Зараз, коли тільки починається сезон, з молодою картоплею вони – просто смакота.

Складники

огірки маленькі – 1 кг;

часник – 4 зубчики;

кріп;

сіль – 1 ст. л (без гірки);

цукор – 0,5 ч. л;

перець запашний – 2 шт.

Приготування

Огірки промийте під проточною водою. Викладіть до миски та залийте холодною водою на 30 хвилин. Виберіть із води, зріжте кінчики.

Часник очистьте та наріжте часточками, кріп подрібніть.

До щільного пакета викладіть огірки, часник, кріп, перець, всипте цукор і сіль. Міцно зав'яжіть пакет. Добре потрясіть з боку і бік. Покладіть до миски (оскільки може виділятися рідина).

Залиште пакет на 4 години за кімнатної температури, а потім покладіть до холодильника на 6 годин.

Поради

Огірки можна покласти до холодильника на добу.

Читайте також: