Огірки, мариновані у джині: рецепт цікавої закуски

Хто сказав, що мариновані огірки — лише про класичний розсіл, спробуйте абсолютно новий рецепт, який переверне ваше уявлення про цю просту закуску.

На сторінці Standish Cocktails розповіли про цікавий спосіб маринування огірків, який точно сподобається шанувальникам вишуканих смаків. Приготуйте їх у джині.

Інгредієнти Огірки Часник Лавровий листок 2-3 шт. Розсіл для огірків Джин

Приготування:

Розріжте огірки вздовж на чотири частини, щоб утворилися акуратні довгі шматочки. Візьміть чисту скляну банку та щільно укладіть у неї шматочки огірка. До огірків у банці додайте подрібнений часник та кілька лаврових листочків. Залийте огірки розсолом, але залиште трохи місця зверху для наступного інгредієнта. Якщо у вас немає готового розсолу, ви можете швидко приготувати його вдома. Основні компоненти — вода, оцет, сіль, цукор та улюблені спеції. Долийте банку джином до самого верху. Важливо: використовуйте якісний джин, оскільки його аромат безпосередньо вплине на кінцевий результат. Акуратно перемішайте вміст банки, щоб джин рівномірно розподілився у маринаді. Це можна зробити, легко струсивши банку. Поставте банку у холодильник і дайте огіркам настоятися. Ідеальний час — 24 години. За цей час вони вберуть всі аромати та стануть неймовірно смачними.

Готові огірки — це універсальна закуска, яка чудово поєднується як із класичними коктейлями, так і з легкими стравами. Вони стануть справжньою "родзинкою" на вашому святковому столі чи несподіваним акцентом під час дружньої вечірки.

Тож не бійтеся експериментувати та дивувати себе і своїх гостей. Огірки, мариновані у джині — смак, який ви точно запам’ятаєте.

Читайте також: