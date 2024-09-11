Огірки по-корейськи з морквою та болгарським перцем: швидкий рецепт

Приготуйте апетитний, соковитий, трохи гоструватий салат на швидку руку, який готується за лічені хвилини, — чудова закуска до м'яса, риби або картоплі.
До складу страви входять огірки, морква, болгарський перець та пікантна заправка. Потрібно підготувати овочі, нарізати, потім приготувати заправку з меду, соєвого соусу, лимонного соку, часнику, перцю чилі та кунжуту.
Інгредієнти
- огірки
- 4 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- мед
- 1 ч. л.
- часник
- 2 зубчики
- сік лимона
- 1 ст. л.
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- перець чилі мелений
- 1/3 ч. л.
- олія оливкова
- 1 ст. л.
- кунжут
- сіль
- Огірки, моркву, болгарський перець помийте.
- Огірки наріжте великими брусками.
- У перця видаліть насіння, плодоніжку та наріжте великою соломкою.
- Моркву очистіть та натріть на "корейській" тертці.
- Усі нарізані овочі викладіть у миску.
- Кунжут просмажте на гарячій сухій сковороді.
- Часник очистіть та видавіть через прес.
- Для заправки з'єднайте оливкову олію, сік лимона, соєвий соус, мед, часник, перець чилі, сіль і добре перемішайте. Полийте заправкою овочі та ще раз перемішайте. Посипте кунжутом. Відправте в холодильник щонайменше 15 хвилин.
Поради:
- Салат бажано залишити настоятися на 8-12 годин.
- Сік лимона можна замінити оцтом 9% або яблучним.
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