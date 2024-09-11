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Огірки по-корейськи з морквою та болгарським перцем: швидкий рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
48 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
259
Час на прочитання
1 хв
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Огірки по-корейськи з морквою та болгарським перцем: швидкий рецепт

Огірки по-корейськи з морквою та болгарським перцем / Фото: Credits

Приготуйте апетитний, соковитий, трохи гоструватий салат на швидку руку, який готується за лічені хвилини, — чудова закуска до м'яса, риби або картоплі.

До складу страви входять огірки, морква, болгарський перець та пікантна заправка. Потрібно підготувати овочі, нарізати, потім приготувати заправку з меду, соєвого соусу, лимонного соку, часнику, перцю чилі та кунжуту.

Інгредієнти

огірки
4 шт.
морква
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
мед
1 ч. л.
часник
2 зубчики
сік лимона
1 ст. л.
соєвий соус
2 ст. л.
перець чилі мелений
1/3 ч. л.
олія оливкова
1 ст. л.
кунжут
сіль
  1. Огірки, моркву, болгарський перець помийте.
  2. Огірки наріжте великими брусками.
  3. У перця видаліть насіння, плодоніжку та наріжте великою соломкою.
  4. Моркву очистіть та натріть на "корейській" тертці.
  5. Усі нарізані овочі викладіть у миску.
  6. Кунжут просмажте на гарячій сухій сковороді.
  7. Часник очистіть та видавіть через прес.
  8. Для заправки з'єднайте оливкову олію, сік лимона, соєвий соус, мед, часник, перець чилі, сіль і добре перемішайте. Полийте заправкою овочі та ще раз перемішайте. Посипте кунжутом. Відправте в холодильник щонайменше 15 хвилин.

Поради:

  • Салат бажано залишити настоятися на 8-12 годин.
  • Сік лимона можна замінити оцтом 9% або яблучним.

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