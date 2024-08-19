Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Огіркова сіль: рецепт цікавої приправи всього з двох інгредієнтів

Огіркова сіль: рецепт цікавої приправи всього з двох інгредієнтів

Огіркова сіль: рецепт цікавої приправи всього з двох інгредієнтів / Фото: Getty Images

Незвичний рецепт приготування ароматної солі, який ви легко зможете відтворити на власній кухні.

Фудблогерка Carleigh Bodrug показала, як приготувати ароматну сіль, яка може стати справжньою родзинкою багатьох ваших страв.

Інгредієнти

Солоні огірки
Сіль

Приготування:

  • Наріжте огірки слайсами та зневодніть їх у духовці протягом 3-4 годин на найнижчій температурі;
  • Потім переблендеріть їх у порошок;
  • Змішайте з сіллю та зберігайте, як будь-яку іншу спецію.

Така сіль гарно смакуватиме до салатів, риби та попкорну.

Читайте також:

Дуже простий сніданок! Мінімум інгредієнтів! Запечена яєчня в перці | Рецепти "Сніданку з 1+1"

Дуже простий сніданок! Мінімум інгредієнтів! Запечена яєчня в перці | Рецепти "Сніданку з 1+1"

Повʼязані теми:

Наступна публікація