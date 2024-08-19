Огіркова сіль: рецепт цікавої приправи всього з двох інгредієнтів

Незвичний рецепт приготування ароматної солі, який ви легко зможете відтворити на власній кухні.

Фудблогерка Carleigh Bodrug показала, як приготувати ароматну сіль, яка може стати справжньою родзинкою багатьох ваших страв.

Інгредієнти Солоні огірки Сіль

Приготування:

Наріжте огірки слайсами та зневодніть їх у духовці протягом 3-4 годин на найнижчій температурі;

Потім переблендеріть їх у порошок;

Змішайте з сіллю та зберігайте, як будь-яку іншу спецію.

Така сіль гарно смакуватиме до салатів, риби та попкорну.

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