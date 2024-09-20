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Огірковий лимонад: рецепт корисного напою, що освіжає

Огірковий лимонад: рецепт корисного напою, що освіжає

Огірковий лимонад: рецепт корисного напою / Фото: Credits

Якщо ви хочете освіжитися та зміцнити здоровʼя, цей багатий вітамінами, низькокалорійний напій саме для вас.

Фудблогерка Gülnar Gündüz показала, як приготувати смачний лимонад, який має низьку калорійність і надасть вашій шкірі природного блиску завдяки вмісту огірка та лимону. Також він зміцнить ваш імунітет завдяки вітаміну С та антибактеріальним властивостям меду.

Інгредієнти

Огірок
2 шт.
Лимон
1 шт.
Вода
400 мл
Мед
2 ст. л

Приготування:

  • Огірки подрібніть і збийте в блендері;
  • Процідіть суміш за допомогою ситечка чи марлі;
  • До отриманого огіркового соку додайте лимонний сік і мед. Ретельно все перемішайте;
  • Додайте у склянку лід і залийте його цією освіжаючою сумішшю.

Це дійсно смачний і незвичний на смак лимонад, який може стати одним з ваших улюблених напоїв.

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