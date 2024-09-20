Огірковий лимонад: рецепт корисного напою, що освіжає

Якщо ви хочете освіжитися та зміцнити здоровʼя, цей багатий вітамінами, низькокалорійний напій саме для вас.
Фудблогерка Gülnar Gündüz показала, як приготувати смачний лимонад, який має низьку калорійність і надасть вашій шкірі природного блиску завдяки вмісту огірка та лимону. Також він зміцнить ваш імунітет завдяки вітаміну С та антибактеріальним властивостям меду.
Інгредієнти
- Огірок
- 2 шт.
- Лимон
- 1 шт.
- Вода
- 400 мл
- Мед
- 2 ст. л
Приготування:
- Огірки подрібніть і збийте в блендері;
- Процідіть суміш за допомогою ситечка чи марлі;
- До отриманого огіркового соку додайте лимонний сік і мед. Ретельно все перемішайте;
- Додайте у склянку лід і залийте його цією освіжаючою сумішшю.
Це дійсно смачний і незвичний на смак лимонад, який може стати одним з ваших улюблених напоїв.
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