Огірок, фарширований салатом із тунця: рецепт ефектної закуски

Головні вимоги до закуски — вона має бути не дуже ситною, щоб не перебити апетит, корисною, тому що принципи правильного харчування не передбачають винятків, і ефектною, бо початок застілля задає тон усьому заходу.

Консервований тунець чудово поєднується з огірком та селерою. Ця страва має два варіанти подавання, все залежить від того, які огірки ви оберете для приготування закуски.

Складники

тунець консервований у власному соку — 2 банки

огірки — 1-2 великих або 5-6 дрібних

болгарський перець — 0,5 шт.

селера — 1 стебло

майонез – 2-3 ст. л.

гірчиця – 2 ст. л.

паприка – 1 ч. л.

сіль та перець за смаком

Приготування

Огірки розріжте на половинки вздовж, видаліть кісточки і залишіть на тарілці.

Тунець дістаньте з банок, трохи розімніть, щоб не залишилося великих шматків. Додайте гірчицю та майонез і перемішайте.

Подрібніть селеру та болгарський перець, додайте паприку і добре перемішайте з тунцем, заправленим майонезом.

Викладіть салат на скибочку огірка. Краще подавати трохи охолодженим.

Другий варіант подавання: чашки з огірків із салатом

Фото: Credits

Наріжте великий огірок на великі шматочки. Виріжте серединку кожної скибочки, щоб залишилося невелике заглиблення для салату з тунця. Розкладіть салат у "чашки" з огірків.

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