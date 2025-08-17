Огірковий соус "Реліш": рецепт смачної консервації до м’яса та бургерів

Огірковий соус «Реліш»

Ця пікантна закуска прийшла до нас із західної кухні, де її подають до бургерів, хот-догів, стейків і навіть до риби. Вона поєднує свіжість огірка, ніжну солодкість болгарського перцю та яскраву гірчичну нотку.

«Реліш» — це соус-закуска з дрібно нарізаних овочів або фруктів у маринаді, який має насичений смак і виразний аромат. Найчастіше його готують на основі огірків і додають спеції та оцет. Завдяки особливій технології приготування, про який розповіли на сторінці VD Necrasova, соус виходить густим, ароматним і чудово зберігає свіжий смак навіть узимку.

Інгредієнти Огірки 2 кг Болгарський перець 4 шт. Цибуля ріпчаста 4 шт. Сіль 2 ст. л Цукор 250 г Куркума 1 ч. л Гірчиця м’яка 100 г Гірчиця в зернах 130 г Оцет 9% 150 мл Кукурудзяний крохмаль 2 ст. л Вода 200 мл

Приготування

Огірки добре промийте та натріть на великій тертці, так вони швидше пустять сік і краще вберуть аромат спецій. Болгарський перець та цибулю наріжте дрібними кубиками. Перекладіть усі овочі у велику миску, додайте сіль, цукор, куркуму, гірчицю та гірчицю у зернах. Влийте оцет і добре перемішайте. Залиште на 2 години, періодично помішуйте, овочі пустять сік і просочаться маринадом. Перекладіть суміш у велику каструлю, доведіть до кипіння і варіть 20–30 хв залежно від того, наскільки м’які шматочки ви хочете отримати. Крохмаль розведіть у 200 мл холодної води, влийте у соус і варіть ще 3–4 хв, поки маса не стане густішою. Гарячий соус розкладіть у стерильні банки, закрутіть кришками, переверніть догори дном і залиште остигати. Зберігайте у темному прохолодному місці.

Подача

Класично — до бургерів і хот-догів

До запеченого м’яса та шашликів

Як закуску до сирної чи ковбасної тарілки

Як заправку до картоплі чи пасти

Порада

Щоб соус мав яскравіший смак, можна додати дрібно нарізаний гострий перець чилі.

Огірковий «Реліш» — це ідеальний спосіб урізноманітнити зимові запаси та здивувати близьких. Його легко приготувати, він чудово зберігається та поєднується з величезною кількістю страв. Зробіть кілька баночок і взимку вам точно буде чим потішити себе та гостей.