Огірковий тост: рецепт легкого та корисного перекусу за 10 хвилин

Огірковий тост / © Associated Press

Такі сендвічі поєднують у собі свіжість овочів, кремову текстуру сиру та поживність цільнозернового хліба. Їх оцінять і ті, хто стежить за харчуванням, і ті, хто любить прості, але вишукані страви. Як правильно приготувати огірковий сендвіч розповіла фудблогерка Chloe Gebacz.

Інгредієнти Вершковий сир 60 г Нежирний грецький йогурт 1 ст. л Свіжа шніт-цибуля 1 ст. л Подрібнений кріп 1 ст. л Мелений чорний перець ¼ ч. л Цільнозерновий хліб 2 скибочки Свіжий огірок ½ шт. (30–40 г)

Приготування

У невеликій мисці з’єднайте вершковий сир, йогурт, подрібнену зелень та перець. Ретельно перемішайте до однорідної маси. Змастіть намащенням обидві скибочки хліба. Викладіть кружальця огірка на одну скибочку. Накрийте другою скибочкою так, щоб намщення було всередині. За бажанням зріжте скоринки та розріжте сендвіч по діагоналі.

Поради

Можна додати листя салату.

Щоб зробити гостріший варіант, додайте дрібку каєнського перцю чи зернистої гірчиці у намащення.

Подача

запакувати у ланч-бокс на роботу;

подати дітям як корисний перекус;

прикрасити зеленню та подати на святковий стіл як легку закуску.

Огірковий тост — це доказ того, що швидка їжа може бути одночасно і корисною, і смачною.