Окрошка на кефірі: класичний рецепт

Які б не були смачні наваристий борщ або ароматний курячий бульйон, влітку хочеться покуштувати чогось прохолодного і освіжального, тому в спекотний полудень окрошка виявиться аж он як до речі.

Окрошка вельми корисна, тому що для її приготування використовуються зелень і овочі в свіжому вигляді, а значить, зберігаються всі присутні в них вітаміни. Крім того, використовуваний в пропонованому рецепті кефір благотворно впливає на мікрофлору шлунково-кишкового тракту, є постачальником необхідного для зміцнення кісток кальцію, зміцнює імунітет.

Інгредієнти:

300 г курячого філе

3 картоплини

3 огірки

3 яйця

200 г редиски

100 г зеленої цибулі

25 г кропу

1 л кефіру

0,5 л газованої води

1 лавровий лист

чорний перець горошком

сіль

Приготування

Куряче філе відварити до готовності в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і декількох горошин чорного перцю, остудити і нарізати маленькими шматочками.

Картоплю відварити в кожушках, очистити і нарізати кубиками. Так само нарізати огірки, редиску і зварені круто яйця. Зелену цибулю і кріп подрібнити.

Підготовлені продукти покласти в каструлю і акуратно вимішати.

Кефір з'єднати з газованою водою, посолити, перемішати, залити в каструлю і витримати в холодильнику близько години.

На замітку

Щоб прискорити і спростити процес приготування окрошки, куряче філе можна замінити шинкою, вареною ковбасою або сосисками.

Для надання більшої гостроти приправте окрошку гірчицею, оцтом або лимонним соком.

Щоб окрошка була густішою, половину картоплини і 1 жовток потовчіть в пюре.

Під час подавання в тарілку з холодником покладіть пару кубиків льоду.

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