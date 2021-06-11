Окрошка на кефірі: класичний рецепт

Які б не були смачні наваристий борщ або ароматний курячий бульйон, влітку хочеться покуштувати чогось прохолодного і освіжального, тому в спекотний полудень окрошка виявиться аж он як до речі.
Окрошка вельми корисна, тому що для її приготування використовуються зелень і овочі в свіжому вигляді, а значить, зберігаються всі присутні в них вітаміни. Крім того, використовуваний в пропонованому рецепті кефір благотворно впливає на мікрофлору шлунково-кишкового тракту, є постачальником необхідного для зміцнення кісток кальцію, зміцнює імунітет.
Інгредієнти:
- 300 г курячого філе
- 3 картоплини
- 3 огірки
- 3 яйця
- 200 г редиски
- 100 г зеленої цибулі
- 25 г кропу
- 1 л кефіру
- 0,5 л газованої води
- 1 лавровий лист
- чорний перець горошком
- сіль
Приготування
Куряче філе відварити до готовності в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і декількох горошин чорного перцю, остудити і нарізати маленькими шматочками.
Картоплю відварити в кожушках, очистити і нарізати кубиками. Так само нарізати огірки, редиску і зварені круто яйця. Зелену цибулю і кріп подрібнити.
Підготовлені продукти покласти в каструлю і акуратно вимішати.
Кефір з'єднати з газованою водою, посолити, перемішати, залити в каструлю і витримати в холодильнику близько години.
На замітку
Щоб прискорити і спростити процес приготування окрошки, куряче філе можна замінити шинкою, вареною ковбасою або сосисками.
Для надання більшої гостроти приправте окрошку гірчицею, оцтом або лимонним соком.
Щоб окрошка була густішою, половину картоплини і 1 жовток потовчіть в пюре.
Під час подавання в тарілку з холодником покладіть пару кубиків льоду.
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