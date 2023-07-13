Окрошка на кефірі з мінеральною водою: класичний рецепт

Окрошка – це холодний суп, який готується переважно у теплий час і подається лише у охолодженому вигляді. Рецепт на кефірі допоможе вам, якщо під рукою немає квасу.
Такий холодний суп виходить освіжаюльним та з легкою кислинкою. А завдяки ковбасі та картоплі досить ситним. У страві є багато кропу, зеленої цибулі, а також огірки та редис. Так що вітаміни та приємний свіжий смак страві забезпечені.
Складники
- картопля – 300 г;
- яйця – 5 шт.;
- ковбаса варена – 250 г;
- кефір – 1 літр;
- мінеральна вода – 400 мл;
- сметана – 150 г;
- огірки свіжі – 300 г;
- редис – 200 г;
- зелена цибуля – пучок;
- кріп – пучок;
- гірчиця – 1 ст. л;
- лимонна кислота – 0,5 ч. л;
- сіль.
Приготування
Відваріть картоплю. Яйця зваріть круто. Остудіть.
Наріжте невеликими однаковими кубиками картоплю, яйця, ковбасу, редис, огірки.
Дрібно наріжте цибулю та кріп.
У каструлю складіть усі нарізані інгредієнти. Посоліть, додайте сметану, лимонну кислоту та гірчицю.
Все залийте кефіром та мінеральною водою. Перемішайте. Відправте окрошку в холодильник настоятися, на 30 хвилин.
Поради
- Заливайте окрошку холодним кефіром і холодною мінеральною водою.
- Кефір, сметану беріть будь-якої жирності.
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