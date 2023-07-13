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Окрошка на кефірі з мінеральною водою: класичний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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11к
Час на прочитання
1 хв
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Окрошка на кефірі з мінеральною водою: класичний рецепт

Окрошка на кефірі з мінеральною водою / Фото: Credits

Окрошка – це холодний суп, який готується переважно у теплий час і подається лише у охолодженому вигляді. Рецепт на кефірі допоможе вам, якщо під рукою немає квасу.

Такий холодний суп виходить освіжаюльним та з легкою кислинкою. А завдяки ковбасі та картоплі досить ситним. У страві є багато кропу, зеленої цибулі, а також огірки та редис. Так що вітаміни та приємний свіжий смак страві забезпечені.

Складники

  • картопля – 300 г;
  • яйця – 5 шт.;
  • ковбаса варена – 250 г;
  • кефір – 1 літр;
  • мінеральна вода – 400 мл;
  • сметана – 150 г;
  • огірки свіжі – 300 г;
  • редис – 200 г;
  • зелена цибуля – пучок;
  • кріп – пучок;
  • гірчиця – 1 ст. л;
  • лимонна кислота – 0,5 ч. л;
  • сіль.

Приготування

Відваріть картоплю. Яйця зваріть круто. Остудіть.

Наріжте невеликими однаковими кубиками картоплю, яйця, ковбасу, редис, огірки.

Дрібно наріжте цибулю та кріп.

У каструлю складіть усі нарізані інгредієнти. Посоліть, додайте сметану, лимонну кислоту та гірчицю.

Все залийте кефіром та мінеральною водою. Перемішайте. Відправте окрошку в холодильник настоятися, на 30 хвилин.

Поради

  • Заливайте окрошку холодним кефіром і холодною мінеральною водою.
  • Кефір, сметану беріть будь-якої жирності.

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Дата публікації
Перегляди
11к
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