Окрошка на кефірі з мінеральною водою: класичний рецепт

Окрошка – це холодний суп, який готується переважно у теплий час і подається лише у охолодженому вигляді. Рецепт на кефірі допоможе вам, якщо під рукою немає квасу.

Такий холодний суп виходить освіжаюльним та з легкою кислинкою. А завдяки ковбасі та картоплі досить ситним. У страві є багато кропу, зеленої цибулі, а також огірки та редис. Так що вітаміни та приємний свіжий смак страві забезпечені.

Складники

картопля – 300 г;

яйця – 5 шт.;

ковбаса варена – 250 г;

кефір – 1 літр;

мінеральна вода – 400 мл;

сметана – 150 г;

огірки свіжі – 300 г;

редис – 200 г;

зелена цибуля – пучок;

кріп – пучок;

гірчиця – 1 ст. л;

лимонна кислота – 0,5 ч. л;

сіль.

Приготування

Відваріть картоплю. Яйця зваріть круто. Остудіть.

Наріжте невеликими однаковими кубиками картоплю, яйця, ковбасу, редис, огірки.

Дрібно наріжте цибулю та кріп.

У каструлю складіть усі нарізані інгредієнти. Посоліть, додайте сметану, лимонну кислоту та гірчицю.

Все залийте кефіром та мінеральною водою. Перемішайте. Відправте окрошку в холодильник настоятися, на 30 хвилин.

Поради

Заливайте окрошку холодним кефіром і холодною мінеральною водою.

Кефір, сметану беріть будь-якої жирності.

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