Окрошка з телятиною і креветками: оригінальний рецепт

Окрошка з телятиною і креветками / tiktok.com_@katya_rybalka

Реклама

Традиційно окрошку готують на квасі, айрані чи кефірі, а класичними інгредієнтами є овочі, яйця та м’ясо. Але сучасні господині все частіше експериментують з поєднаннями продуктів.

Фудблогерка Катерина Мазуренко поділилася своїм оригінальним рецептом з телятиною і креветками. Вона зізнається, що за класикою мала використовувати ракові шийки, проте замінила їх на креветки, і результат виявився не гіршим.

Більшість кулінарних істориків вважають, що окрошка бере свій початок ще від часів Київської Русі. Спершу це була страва селян — простий холодний суп із квасу та нарізаних овочів. Згодом рецептура змінювалася, додавалися м’ясо, риба та різні соуси. Сьогодні ж кожна родина має свій улюблений варіант, а сучасні шефи охоче перетворюють окрошку на вишукану ресторанну страву.

Реклама

Інгредієнти телятина відварена 150 г креветки відварені та очищені 100 г картопля варена 2 шт. яйця варені 2 шт. огірок свіжий 1 шт. редиска 5–6 шт. кріп свіжий айран 500 мл гірчиця 1 ч. л. сік лимона 1–2 ч. л. сіль перець чорний

Приготування

Відваріть телятину та наріжте невеликими кубиками. Креветки очистьте та залиште цілими чи поріжте навпіл. Картоплю, яйця, огірок і редиску наріжте дрібними кубиками. Подрібніть кріп. Для заправки змішайте айран з гірчицею, сіллю, перцем і лимонним соком. До глибокої миски викладіть усі інгредієнти, залийте заправкою та перемішайте.

Багато господинь готують окрошку на квасі чи кефірі, але айран робить страву особливо легкою. Завдяки своїй кислинці він добре поєднується з м’ясом і морепродуктами та допомагає травленню.

Поради

Овочі краще різати ножем, а не терти на тертці, тоді вони збережуть текстуру.

Подавати окрошку краще охолодженою.

Для пікантності можна додати трохи хрону чи зеленої цибулі.

Якщо хочете дієтичніший варіант, використовуйте відварене куряче філе замість телятини.

Ця окрошка — справжня кулінарна знахідка для тих, хто цінує оригінальні смаки. А головне — її приготування не забирає багато часу, зате дарує енергію на цілий день.