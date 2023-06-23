Оладки бананові: рецепт смачного сніданку

Смачні бананові оладки на кефірі — простий рецепт, із яким впорається навіть новачок. Така страва особливо потішить дітей, хоча дорослі теж від неї не відмовляться.

Щоб приготувати оладки, нам знадобляться: стиглі банани, яйця та борошно. З'єднайте всі інгредієнти та посмажте на сковороді. Оладки виходять ніжні з яскравим та насиченим банановим смаком.

Складники

борошно – 300 г;

кефір – 200 г;

банан – 300 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 1,5 ст. л.;

сода – 1 ч. л.;

сіль;

олія для смаження.

Приготування

Соду всипте у кефір. Перемішайте.

Банани очистіть від шкірки і розімніть виделкою. Додайте цукор, яйця та сіль. Добре перемішайте.

Влийте кефір із содою, перемішайте.

Всипте просіяне борошно і ретельно все перемішайте.

Смажте оладки на розігрітій сковороді, (з невеликою кількістю олії), з двох боків на середньому вогні, до золотистої скоринки.

Поради

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Кефір беріть будь-якої жирності.

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