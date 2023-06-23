Оладки бананові: рецепт смачного сніданку

Смачні бананові оладки на кефірі — простий рецепт, із яким впорається навіть новачок. Така страва особливо потішить дітей, хоча дорослі теж від неї не відмовляться.
Щоб приготувати оладки, нам знадобляться: стиглі банани, яйця та борошно. З'єднайте всі інгредієнти та посмажте на сковороді. Оладки виходять ніжні з яскравим та насиченим банановим смаком.
Складники
- борошно – 300 г;
- кефір – 200 г;
- банан – 300 г;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 1,5 ст. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- сіль;
- олія для смаження.
Приготування
Соду всипте у кефір. Перемішайте.
Банани очистіть від шкірки і розімніть виделкою. Додайте цукор, яйця та сіль. Добре перемішайте.
Влийте кефір із содою, перемішайте.
Всипте просіяне борошно і ретельно все перемішайте.
Смажте оладки на розігрітій сковороді, (з невеликою кількістю олії), з двох боків на середньому вогні, до золотистої скоринки.
Поради
- Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Кефір беріть будь-якої жирності.
Читайте також:
- Слойки з полуницею та сиром: смачний сезонний рецепт
- Чизкейк із малиною: рецепт без випікання
- Сирна запіканка з полуницею: рецепт сезонної страви