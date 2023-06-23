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Оладки бананові: рецепт смачного сніданку

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
342
Час на прочитання
1 хв
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Оладки бананові: рецепт смачного сніданку

Бананові оладки / Фото: Credits

Смачні бананові оладки на кефірі — простий рецепт, із яким впорається навіть новачок. Така страва особливо потішить дітей, хоча дорослі теж від неї не відмовляться.

Щоб приготувати оладки, нам знадобляться: стиглі банани, яйця та борошно. З'єднайте всі інгредієнти та посмажте на сковороді. Оладки виходять ніжні з яскравим та насиченим банановим смаком.

Складники

  • борошно – 300 г;
  • кефір – 200 г;
  • банан – 300 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 1,5 ст. л.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • сіль;
  • олія для смаження.

Приготування

Соду всипте у кефір. Перемішайте.

Банани очистіть від шкірки і розімніть виделкою. Додайте цукор, яйця та сіль. Добре перемішайте.

Влийте кефір із содою, перемішайте.

Всипте просіяне борошно і ретельно все перемішайте.

Смажте оладки на розігрітій сковороді, (з невеликою кількістю олії), з двох боків на середньому вогні, до золотистої скоринки.

Поради

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Кефір беріть будь-якої жирності.

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Дата публікації
Перегляди
342
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