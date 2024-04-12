Оладки з зеленню та яйцем: швидкий рецепт

Такі оладки особливо сподобаються любителям пиріжків із яйцем і зеленою цибулею. За смаком вони нагадують пиріжки, а робляться набагато швидше.
Якщо у вас обмаль часу, щоб стояти біля плити, ліплячи пиріжки, приготуйте їх лінивий варіант. Для цього змішайте борошно, кефір, яйця, зелену цибулю, соду та обсмажте на олії.
Інгредієнти
- борошно
- 200 г
- кефір 2,5%
- 220 г
- яйце (сире)
- 1 шт.
- сода
- 0,5 ч. л.
- цукор
- 1 ст. л.
- цибуля зелена
- 40 г
- яйце (зварене)
- 2 шт.
- олія
- перець чорний мелений
- сіль
- У мисці з'єднайте кефір із содою. Додайте яйце, цукор, сіль та всипте просіяне борошно. Перемішайте.
- Відваріть круто яйця 10 хвилин. Охолодіть та очистьте. Наріжте дрібно на кубики.
- Цибулю помийте, обсушіть та подрібніть. Додайте нарізані яйця, перець і сіль. З'єднайте все з кефірним тістом та перемішайте.
- На розігрітій на середньому вогні сковороді з олією обсмажте оладки з двох боків до золотавої скоринки. Подавайте зі сметаною або соусом.
Поради:
- Інгредієнти мають бути кімнатної температури.
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