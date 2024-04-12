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Оладки з зеленню та яйцем: швидкий рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
195 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
497
Час на прочитання
1 хв
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Оладки з зеленню та яйцем: швидкий рецепт

Оладки з зеленню та яйцем / Фото: Credits

Такі оладки особливо сподобаються любителям пиріжків із яйцем і зеленою цибулею. За смаком вони нагадують пиріжки, а робляться набагато швидше.

Якщо у вас обмаль часу, щоб стояти біля плити, ліплячи пиріжки, приготуйте їх лінивий варіант. Для цього змішайте борошно, кефір, яйця, зелену цибулю, соду та обсмажте на олії.

Інгредієнти

борошно
200 г
кефір 2,5%
220 г
яйце (сире)
1 шт.
сода
0,5 ч. л.
цукор
1 ст. л.
цибуля зелена
40 г
яйце (зварене)
2 шт.
олія
перець чорний мелений
сіль
  1. У мисці з'єднайте кефір із содою. Додайте яйце, цукор, сіль та всипте просіяне борошно. Перемішайте.
  2. Відваріть круто яйця 10 хвилин. Охолодіть та очистьте. Наріжте дрібно на кубики.
  3. Цибулю помийте, обсушіть та подрібніть. Додайте нарізані яйця, перець і сіль. З'єднайте все з кефірним тістом та перемішайте.
  4. На розігрітій на середньому вогні сковороді з олією обсмажте оладки з двох боків до золотавої скоринки. Подавайте зі сметаною або соусом.

Поради:

  • Інгредієнти мають бути кімнатної температури.

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